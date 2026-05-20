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सत्ता में आते ही लोकायुक्त की नियुक्ति करेगी कांग्रेस, भ्रष्टाचारों को करेगी उजागर, बोले गणेश गोदियाल

लोकायुक्त मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राज्य सरकार को घेरा है.

GANESH GODIYAL ON LOKAYUKTA
लोकायुक्त पर गणेश गोदियाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 20, 2026 at 4:36 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी आज पंचतत्व में विलीन हो गए. उन्होंने 2011 में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान राज्य में देश का सबसे सख्त और ऐतिहासिक लोकायुक्त विधेयक लागू किया था. उसके बाद की सरकारों ने उनके द्वारा बनाए गए कानून को लागू नहीं किया. भुवन चंद्र खंडूड़ी हमेशा से ही लोकायुक्त के पक्षधर रहे.

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने स्पष्ट किया है कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार आएगी तो लोग प्रदेश में लोकायुक्त की स्थापना की जाएगी. गणेश गोदियाल ने कहा हरीश रावत जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब राज्य में लोकायुक्त की स्थापना के लिए राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया था. आज भी यह प्रस्ताव राज्यपाल के कार्यालय में धूल खा रहा है.

लोकायुक्त पर गणेश गोदियाल (ETV Bharat)

गणेश गोदियाल ने कहा लोकायुक्त का काम भ्रष्टाचार पर नकेल कसना होता है, लेकिन भाजपा के मंत्रिमंडल का काम भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना होता है, इसलिए जो मंत्रिमंडल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में लगा हुआ है. वह मंत्रिमंडल लोकायुक्त को नियुक्त करने की दिशा में फाइल को आगे क्यों बढ़ाएगा? गणेश गोदियाल ने कहा जो पार्टी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, उनके मंत्रियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार पर नकेल कसने का काम लोकायुक्त कर सकता है. यही वजह है कि प्रदेश में लोकायुक्त स्थापित नहीं होने दिया गया.

उन्होंने कहा इस प्रदेश में लोकायुक्त तभी लाया जा सकेगा जब राज्य में सरकार बदलेगी. राजनीतिक रूप से प्रदेश में जितनी बीमारियां फैल गई हैं, इन बीमारियों की एक ही दवा है, जिसे परिवर्तन कहा जाता है. जब राज्य में सरकार परिवर्तित होगी तभी इन बीमारियों पर अंकुश पाया जा सकेगा. गणेश गोदियाल ने कहा राज्य में कांग्रेस की सरकार जैसे ही बनेगी, तो प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द हम लोकायुक्त की स्थापना कर देंगे. सरकार आने के बाद हमारा पहला कर्तव्य यह बनेगा कि पूर्व में भी हुए भ्रष्टाचारों को उजागर किया जाए.जिससे दोषियों को सजा दी जा सके.

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