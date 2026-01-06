ETV Bharat / state

बीजेपी पर बरसे गोदियाल, कहा- सरकार VIP को बचाने में जुटी, कांग्रेस लड़ रही महिलाओं के सम्मान की लड़ाई

रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड में अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस जगह-जगह प्रदर्शन कर बीजेपी को घेर रही है. वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में शामिल वीआईपी को बचाने का कार्य भाजपा सरकार कर रही है. उन्होंने कहा कि जब तक इस मामले में सीबीआई जांच नहीं होती और वीआईपी का नाम सार्वजनिक नहीं किया जाता, तब तक कांग्रेस की यह लड़ाई जारी रहेगी.

रुद्रप्रयाग में न्याय बचाओ यात्रा के दौरान आयोजित पत्रकार वार्ता में गोदियाल ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हालात चिंताजनक हो चुके हैं. भाजपा के शासन में महिलाओं का सुरक्षित रहना मुश्किल हो गया है और प्रदेश में कथित तौर पर गुंडाराज कायम है. इसी के विरोध में कांग्रेस महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की लड़ाई लड़ रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय कांग्रेस का पुतला दहन कर रही है.

गणेश गोदियाल ने कहा कि पुतला दहन करने से पहले भाजपा को हत्याकांड में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की राजनीति का खामियाजा भाजपा को ही भुगतना पड़ेगा.कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड का आगामी चुनावों से कोई संबंध नहीं है. उन्होंने कहा कि जिस दिन यह जघन्य घटना हुई, उसी दिन से कांग्रेस सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है. वर्तमान स्थिति यह है कि भाजपा के अपने पदाधिकारी भी पार्टी से इस्तीफा देकर मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, जो सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े करता है.