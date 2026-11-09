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'कांग्रेस सत्ता में आई तो गैरसैंण को बनाएंगे स्थायी राजधानी', शहीद स्मारक से गणेश गोदियाल का बड़ा बयान

'कांग्रेस सत्ता में आई तो गैरसैंण को बनाएंगे स्थायी राजधानी' ( PHOTO- @UKGaneshGodiyal )

गणेश गोदियाल ने कहा कि, उत्तराखंड प्रदेश आज भी शहीदों, राज्य आंदोलनकारियों और प्रदेश की जनता के सपनों के अनुसार नहीं बन पाया है. राज्य आंदोलनकारियों ने जिस परिकल्पना के साथ राज्य निर्माण के लिए संघर्ष किया, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए केवल प्रयास ही नहीं, बल्कि मजबूत राजनीतिक इच्छा की भी आवश्यकता है. यह असंभव नहीं, बल्कि बिल्कुल संभव है.