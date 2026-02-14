ETV Bharat / state

उत्तराखंड में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त, हिंदू-मुस्लिम करने में जुटी बीजेपी, हमलावर हुये गणेश गोदियाल

देहरादून: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे अपराधों पर राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया है. शुक्रवार को राजपुर रोड स्थित व्यस्ततम सिल्वर सिटी मॉल में हुई गोली कांड की घटना पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा बीते 16 दिनों से यही खबर सामने आ रही है कि सुबह सुबह के वक्त में अमुक जगह पर किसी की हत्या कर दी गई.

उन्होंने कहा प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है. राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण में रखना पुलिस का काम होता है, लेकिन सरकार के इशारे पर सत्ता में बैठे हुए मंत्रीगणों के इशारे पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इन मंत्रियों के निजी अपेक्षाओं की पूर्ति कर रहे हैं. इन्ही मंत्रियों की अपेक्षा के अनुरूप पुलिस अपना आचरण कर रही है. इसलिए आम जनता की सुरक्षा के दायित्व को दरकिनार कर दिया गया है. यह उसी का परिणाम है कि आम लोगों की जान आफत में बनी हुई है. समूचा पुलिस महकमा मुख्यमंत्री और मंत्रियों की अपेक्षाओं को पूरा करने में लगा हुआ है.