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कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा बोलीं- प्रभु राम और श्री कृष्ण के चढ़ावे की रक्षा भी नहीं कर पाई BJP

यूपी कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: यूपी कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा का बुधवार सुबह झांसी जाते समय कानपुर के जाजमऊ गंगा पुल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया. इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला और आरोप लगाया कि बीजेपी के पास अब धर्म की राजनीति करने के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं बचा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी हर मुद्दे पर फेल हो चुकी है. अब उत्तर प्रदेश की जनता जाग चुकी है, जो चंदा और चढ़ावा चोरों को माफ करने वाली नहीं है.

कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा (Video Credit; ETV Bharat) बीजेपी द्वारा मथुरा से चुनावी अभियान शुरू करने के सवाल पर आराधना मिश्रा ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले भी बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर लोगों से वोट मांगे थे लेकिन, वोट लेने के बाद वो चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी पर आज तक कुछ नहीं बोले.

उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने आम लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई वे आज भी खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी वाले आस्था के नाम पर वोट तो मांग लेते हैं लेकिन, न तो वह प्रभु राम के चढ़ावे की रक्षा कर पाए और न ही श्री कृष्ण के चढ़ावे की. प्रदेश के हालात पर सरकार को घेरते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जब बेरोजगार नौजवान सड़क पर उतरकर नौकरी का अपना अधिकार मांगता है तो, उस पर लाठियां चलाई जाती हैं, मुकदमे लिखे जाते हैं.