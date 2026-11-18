कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा बोलीं- प्रभु राम और श्री कृष्ण के चढ़ावे की रक्षा भी नहीं कर पाई BJP
बीजेपी द्वारा मथुरा से चुनावी अभियान शुरू करने के सवाल पर आराधना मिश्रा ने पलटवार किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 1:21 PM IST
कानपुर: यूपी कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा का बुधवार सुबह झांसी जाते समय कानपुर के जाजमऊ गंगा पुल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया. इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला और आरोप लगाया कि बीजेपी के पास अब धर्म की राजनीति करने के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं बचा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी हर मुद्दे पर फेल हो चुकी है. अब उत्तर प्रदेश की जनता जाग चुकी है, जो चंदा और चढ़ावा चोरों को माफ करने वाली नहीं है.
बीजेपी द्वारा मथुरा से चुनावी अभियान शुरू करने के सवाल पर आराधना मिश्रा ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले भी बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर लोगों से वोट मांगे थे लेकिन, वोट लेने के बाद वो चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी पर आज तक कुछ नहीं बोले.
उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने आम लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई वे आज भी खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी वाले आस्था के नाम पर वोट तो मांग लेते हैं लेकिन, न तो वह प्रभु राम के चढ़ावे की रक्षा कर पाए और न ही श्री कृष्ण के चढ़ावे की.
प्रदेश के हालात पर सरकार को घेरते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जब बेरोजगार नौजवान सड़क पर उतरकर नौकरी का अपना अधिकार मांगता है तो, उस पर लाठियां चलाई जाती हैं, मुकदमे लिखे जाते हैं.
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपराध, महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है. उस पर सरकार पूरी तरह चुप बैठी है. बीजेपी हर विषय पर फेल हो चुकी है और जनता अब इन्हें माफ नहीं करेगी.
आगामी चुनावों की तैयारी पर बात करते हुए आराधना मिश्रा ने कहा कि 2027 में उन्हें केवल चुनाव नहीं लड़ना है बल्कि, इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर प्रदेश में सरकार बनानी है. समाजवादी पार्टी के साथ सीट बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं के बीच लगातार सकारात्मक बैठकें हो रही हैं.
उन्होंने कहा कि बैठकें सफल हो रही हैं और बातचीत आगे बढ़ रही है. बहुत जल्द सब मिलकर इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की आगे की रणनीति तैयार करेंगे.
अपनी झांसी यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि चुनाव की तैयारियों को लेकर ये उनकी पहली मंडलीय बैठक है. इसके बाद अगली बैठक आगरा में होगी. इस दौरान सपा नेता आजम खान की जेल से रिहाई को लेकर आराधना मिश्रा ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दीं.
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