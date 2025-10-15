कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने गृहमंत्री को लिखा पत्र; RSS पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, जानिये पूरा मामला
केरल के आई.टी. प्रोफेशनल आनंदू अजि की आत्महत्या के मामले में अजय राय ने लिखा पत्र.
लखनऊ : केरल के आई.टी. प्रोफेशनल आनंदू अजि की आत्महत्या के मामले में सियासी हलचल तेज हो गई है. इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने बुधवार को देश के गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है. उन्होंने पत्र लिखकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है.
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि ने पत्र में लिखा कि 'यह एक गंभीर इल्जाम है, एक संगठन जिसकी शाखाएं देशभर में फैली हैं और जिसमें देश के लाखों बच्चे प्रतिभाग करते हैं, वह पूरे समाज और खासकर उन बच्चों के लिये कितना खतरनाक है जो इससे जुड़े हैं, यह समझना बहुत मुश्किल नहीं है. इस संगठन पर पहले भी प्रतिबंध लग चुके हैं. आजादी के तुरंत बाद भारत के प्रथम गृहमंत्री लौह पुरूष सरदार बल्लभभाई पटेल ने भी इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया था. उन्होंने आरोप लगाया कि यह संगठन न सिर्फ साम्प्रदायिक जहर फैलाकर देश को बांटने का काम कर रहा है, बल्कि आनंदु अजि ने जैसा अपने सुसाइड नोट में लिखा है तमाम बच्चों के साथ शारीरिक शोषण जैसे घिनौने कृत्य में भी लिप्त है.'
उन्होंने कहा कि आनंदू अजि ने जो आरोप लगाये वह न सिर्फ गंभीर हैं बल्कि डराने वाले भी हैं. बता दें कि बीते 9 अक्टूबर को केरल के आई.टी. प्रोफेशनल आनंदू अजि ने आत्महत्या कर ली थी. आत्महत्या से पूर्व आनंदू अजि ने अपने सुसाइड नोट में गंभीर आरोप लगाये थे.
