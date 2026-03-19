कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने BJP सरकार पर साधा निशाना; मिर्जापुर में सांसद प्रमोद तिवारी बोले- "केंद्र सरकार पूरी तरह से असफल"
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश सरकार के नौ साल पूरे होने पर गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 19, 2026 at 7:39 PM IST
लखनऊ : कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने उत्तर प्रदेश सरकार के नौ साल पूरे होने पर गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरा. प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि "जहां से सीएम योगी आते हैं वहां पर एक पूर्व पार्षद की हत्या हो गई. वहां पर शिवम चौहान को गोली मार दी गई. उन्होंने आरोप लगाया कि जनता को बेवकूफ बनाने, जनता को ठगने का काम बीजेपी सरकार कर रही है."
उन्होंने कहा कि "कानपुर में 11 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है. जौनपुर में एक अधिवक्ता की हत्या कर दी गई. भदोही में जिंदा पेट्रोल डालकर जला दिया गया. बरेली में डबल मर्डर हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि पीलीभीत का एक वीडियो आया है, जिसमें छोटे-छोटे बच्चों से खाना बनवाया जा रहा है, यह पूरी तरह से शिक्षा को चौपट कर रहे हैं."
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उन्होंने आरोप लगाया कि "एक तस्वीर मेरठ की आई है, जिसमें राशन सड़ गया है. उन्होंने कहा कि आगरा के भूमि विकास बैंक में भगवान दास बैंक से कर्ज लेता है. उसने 1997 में लोन लिया जो 18000 रुपये था जो 2016 में चार लाख 18 हजार रुपये जमा कर चुका है."
उन्होंने कहा कि "उन्हीं कागजों पर दोबारा फर्जी लोन कर दिया गया और अब तक तकादा किया जा रहा है. इसी तरह के दर्जनों लोगों से भूमि विकास बैंक से लोन लिया. वह सभी परेशान हैं. लोन चुकाने के बाद भी किसानों से तकादा किया जा रहा है. उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है."
उन्होंने कहा कि "अभी लखनऊ में 15 मार्च को एक ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन किया और 16 मार्च को ग्रीन कॉरिडोर की सड़क धंस गई. फतेहपुर में एक ही परिवार के तीन लोगों ने आत्महत्या कर ली. जो सूदखोर हैं उन्होंने उस परिवार को पांच लाख रुपये दिए और 27 लाख 50 हजार रुपये वसूल लिए. इसके बाद इतना दबाव बनाया कि उस परिवार ने आत्महत्या कर ली."
उन्होंने कहा कि "बदायूं में एचपीसीएल जो प्राइवेट क्षेत्र हैं, उसमें बिना किसी अनुबंध के कोई व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता. उसमें एक व्यक्ति जाकर दो अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर देता है. सुधीर गुप्ता और हर्षित मिश्रा नाम के अधिकारी थे. यह है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था. यह है नौ वर्ष का नवनिर्माण."
उन्होंने कहा कि "14 जनवरी को सुधीर गुप्ता ने एक अधिकारी को पत्र लिखा था कि इससे हमारी जान को खतरा है और हत्या हो सकती है. इस मामले में गंभीरता से जांच करें, फिर भी कुछ नहीं हुआ. हत्या हो जाती है. यह है नौ साल का नवनिर्माण."
प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया कि "काशी की विरासत को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया. किसान पूरी तरह से परेशान है. आलू जो खरीदा गया है उसका उन्हें रेट नहीं मिला. खाद की फिर से बड़ी मारामारी होने वाली है. यह है नौ साल का नवनिर्माण."
मिर्जापुर में कांग्रेस सांसद बोले- "विदेश नीति और आर्थिक नीति पर केंद्र सरकार पूरी तरह से असफल" : विंध्याचल धाम पहुंचे कांग्रेस राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने नवरात्रि के पहले दिन मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन किया. इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जुबानी हमला बोला. पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान राम के मंदिर में राम रसोई गैस के अभाव में बंद हो गई है.
उन्होंने कहा कि मिर्जापुर में किसी गैस एजेंसी के सामने बिना किसी सुरक्षा के छोड़ दीजिए समझ में आ जाएगा कि गैस की किल्लत कितनी है. उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार में एक संकल्प लिया गया था कि हर हाल में 45 दिन का स्टोरेज रखेंगे वह यह नहीं रख पाये. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के दीपक की लौह बुझ रही है. विदेश नीति और आर्थिक नीति दोनों मोर्चे पर पूरी तरह से सरकार असफल है, इसकी कीमत भारत की 140 करोड़ के जनता को चुकाना पड़ रहा है.
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