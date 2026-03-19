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कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने BJP सरकार पर साधा निशाना; मिर्जापुर में सांसद प्रमोद तिवारी बोले- "केंद्र सरकार पूरी तरह से असफल"

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने उत्तर प्रदेश सरकार के नौ साल पूरे होने पर गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरा. प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि "जहां से सीएम योगी आते हैं वहां पर एक पूर्व पार्षद की हत्या हो गई. वहां पर शिवम चौहान को गोली मार दी गई. उन्होंने आरोप लगाया कि जनता को बेवकूफ बनाने, जनता को ठगने का काम बीजेपी सरकार कर रही है." उन्होंने कहा कि "कानपुर में 11 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है. जौनपुर में एक अधिवक्ता की हत्या कर दी गई. भदोही में जिंदा पेट्रोल डालकर जला दिया गया. बरेली में डबल मर्डर हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि पीलीभीत का एक वीडियो आया है, जिसमें छोटे-छोटे बच्चों से खाना बनवाया जा रहा है, यह पूरी तरह से शिक्षा को चौपट कर रहे हैं." उन्होंने आरोप लगाया कि "एक तस्वीर मेरठ की आई है, जिसमें राशन सड़ गया है. उन्होंने कहा कि आगरा के भूमि विकास बैंक में भगवान दास बैंक से कर्ज लेता है. उसने 1997 में लोन लिया जो 18000 रुपये था जो 2016 में चार लाख 18 हजार रुपये जमा कर चुका है." उन्होंने कहा कि "उन्हीं कागजों पर दोबारा फर्जी लोन कर दिया गया और अब तक तकादा किया जा रहा है. इसी तरह के दर्जनों लोगों से भूमि विकास बैंक से लोन लिया. वह सभी परेशान हैं. लोन चुकाने के बाद भी किसानों से तकादा किया जा रहा है. उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है."

उन्होंने कहा कि "अभी लखनऊ में 15 मार्च को एक ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन किया और 16 मार्च को ग्रीन कॉरिडोर की सड़क धंस गई. फतेहपुर में एक ही परिवार के तीन लोगों ने आत्महत्या कर ली. जो सूदखोर हैं उन्होंने उस परिवार को पांच लाख रुपये दिए और 27 लाख 50 हजार रुपये वसूल लिए. इसके बाद इतना दबाव बनाया कि उस परिवार ने आत्महत्या कर ली."