धार्मिक यात्रा पर वृंदावन पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष; जानिये राम मंदिर चढ़ावे के विवाद को लेकर क्या बोले?
योध्या में मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि आरोप कि बात करें तो यह ट्रस्ट का आंतरिक मामला है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 12, 2026 at 9:01 PM IST
मथुरा/अयोध्या : यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शुकवार को एक दिन की धार्मिक यात्रा पर वृंदावन पहुंचे. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया. वह बांके बिहारी मंदिर के दर्शन और गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे. वहीं दूसरी ओर अयोध्या में मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि आरोप कि बात करें तो यह ट्रस्ट का आंतरिक मामला है.
इस दौरान 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में कांग्रेस सरकार बनाएगी. गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा. हमारा काम संगठन को मजबूत करना है.
उन्होंने कहा कि अयोध्या में पता लगा लीजिएगा कि कितने जहाज चल रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सारे जहाज बंद हो चुकी हैं और वहां पर व्यापार का केंद्र बना है. उन्होंने कहा कि निश्चित तौर से गौ हत्या बंद होनी चाहिये और हमारी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए.
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने 10 हजार किलोमीटर की यात्रा की है. चार हजार किलोमीटर से ऊपर उन्होंने पद यात्रा की है. पूरे देश के अंदर कोई पॉलिटिशियन है जिसने यात्रा की हो, एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए.
राम मंदिर चढ़ावे के विवाद को लेकर अजय राय ने कहा कि कितनी बड़ी यह भयावह दुर्घटना है. उन्होंने आरोप लगाया कि भगवान राम के नाम पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी आई और वहीं पर आज चढ़ावे का चोरी हो रहा है.
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे. राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सरकार बनेगी.
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था फेल है और केंद्र सरकार की नीतियां गलत साबित होती जा रही हैं. आज पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ते बढ़ रहे हैं. महंगाई सातवें आसमान पर पहुंचने लगी है.
अयोध्या में मंत्री सूर्य प्रताप शाही बोले- "किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा" : प्रदेश सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने राम मंदिर चढ़ावे के विवाद पर स्थिति स्पष्ट की है. उन्होंने कहा कि आरोप कि बात करें तो यह ट्रस्ट का आंतरिक मामला है. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसकी जांच शुरु कर दी है. जो आवश्यक कार्रवाई है वह करेंगे. उन्होंने कहा कि किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा. आरोपों को लेकर वह पूरी तरह सजग और सतर्क हैं. उन्होंने कहा कि यदि कहीं कोई कमी या अनियमितता है तो उसकी जांच की जा रही है.
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