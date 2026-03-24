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'किसानों की बात कोई नहीं उठा रहा'; बागपत में अजय राय का दावा, बोले- "2027 में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे"

बागपत पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ( Photo credit: ETV Bharat )

बागपत : यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मंगलवार को बागपत पहुंचे. इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जुबानी हमला बोला. उन्होंने 2027 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया. उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की बात कोई नहीं उठा रहा है. प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान (Video credit: ETV Bharat) उन्होंने कहा कि मंगलवार को बागपत में लोगों ने स्वागत और अभिनंदन का कार्यक्रम रखा है. उन्होंने कहा कि इसके बाद किसान पंचायत के कार्यक्रम में जाएंगे और वहां किसानों की समस्याओं को उठाएंगे. एक सवाल उन्होंने कहा कि अगर कैबिनेट मंत्री को इतनी दिक्कत है तो वे सरकार से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? अपने समाज के साथ खड़े क्यों नहीं होते हैं. उन्होंने कहा कि वह समाज के साथ खड़े हों और समाज की बात उठाएं. अजय राय ने आरोप लगाया कि बंगाल में भाजपा जानबूझकर तनाव पैदा कर रही है. उन्होंने दावा किया कि भाजपा वहां से जा रही है और उसे एक भी सीट इस बार नहीं मिलेगी. उन्होंने आऱोप लगाया कि यह आपसी भाई चारा खराब करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि हम 2027 में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं.