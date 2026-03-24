'किसानों की बात कोई नहीं उठा रहा'; बागपत में अजय राय का दावा, बोले- "2027 में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे"
यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मंगलवार को बागपत पहुंचे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 7:51 PM IST
बागपत : यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मंगलवार को बागपत पहुंचे. इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जुबानी हमला बोला. उन्होंने 2027 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया. उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की बात कोई नहीं उठा रहा है.
उन्होंने कहा कि मंगलवार को बागपत में लोगों ने स्वागत और अभिनंदन का कार्यक्रम रखा है. उन्होंने कहा कि इसके बाद किसान पंचायत के कार्यक्रम में जाएंगे और वहां किसानों की समस्याओं को उठाएंगे. एक सवाल उन्होंने कहा कि अगर कैबिनेट मंत्री को इतनी दिक्कत है तो वे सरकार से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? अपने समाज के साथ खड़े क्यों नहीं होते हैं. उन्होंने कहा कि वह समाज के साथ खड़े हों और समाज की बात उठाएं.
अजय राय ने आरोप लगाया कि बंगाल में भाजपा जानबूझकर तनाव पैदा कर रही है. उन्होंने दावा किया कि भाजपा वहां से जा रही है और उसे एक भी सीट इस बार नहीं मिलेगी. उन्होंने आऱोप लगाया कि यह आपसी भाई चारा खराब करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि हम 2027 में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं.
किसान स्वाभिमान की हुंकार: बागपत में कांग्रेस का महाशंखनाद!— UP Congress (@INCUttarPradesh) March 24, 2026
आज 24 मार्च को यूपी कांग्रेस प्रभारी महासचिव श्री @avinashpandeinc जी और प्रदेश अध्यक्ष श्री @kashikirai जी ने बागपत के बामनौली (छपरौली) स्थित जवाहर इंटर कॉलेज में आयोजित 'किसान स्वाभिमान महापंचायत' में शिरकत की।… pic.twitter.com/jxoQ4tafjY
उन्होंने कहा कि आज जो हालात हैं उसमें किसानों की बात उठानी चाहिये. किसानों की बात कोई नहीं उठा रहा है. उन्होंने कहा कि आरएलडी की पहचान थी कि किसानों के लिये लड़ती थी. मुझे लगता है कि आज वह रास्ते से भटक गई है.
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मंगलवार को बामनोली में कांग्रेस की किसान स्वाभिमान महापंचायत में पहुंचे. इस दौरान उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार किसानों के साथ घोर अन्याय कर रही है और गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रही है.
बागपत में आयोजित किसान स्वाभिमान महापंचायत में शामिल होकर किसानों की आवाज़ को सुना। उनके अधिकार, सम्मान और भविष्य की सुरक्षा के लिए हमारी प्रतिबद्धता अडिग है। pic.twitter.com/JbHFLkzNru— Avinash Pande (@avinashpandeinc) March 24, 2026
उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का समय आ गया है और पार्टी हर वर्ग को साथ लेकर चल रही है. उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मुख्य अतिथि के रूप में किसानों को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि हर वर्ग का किसान कांग्रेस से जुड़ रहा है और बड़ी संख्या में लोग पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं. उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश बर्बादी के कगार पर है और किसानों की कोई सुध लेने वाला नहीं है.
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