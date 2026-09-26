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आगरा पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय; BJP पर साधा निशाना, CEC को बर्खास्त करने की मांग की

आगरा : उप्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शनिवार शाम आगरा पहुंचे. इस दौरान उन्होंने भाजपा और मुख्य चुनाव आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाये. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को बर्खास्त करने और गिरफ्तारी करके कार्रवाई किये जाने की मांग की. इस दौरान उन्होंने सीईसी के परिवार की पोस्टिंग पर भी सवाल उठाए.

यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने दमखम पर चुनाव लड़ती है, इसमें जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा. उसकी रणनीति के मुताबिक काम किया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण को लेकर कटाक्ष किया.

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शनिवार शाम आगरा पहुंचे. आगरा स्थित एक होटल में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. उन्होंने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से वार्ता की. इसके बाद मीडिया से रूबरू हुए.







कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि देश में मायूसी का माहौल है. पूरा समाज आज बहुत परेशान और आक्रोशित हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि जो हम वोट से चुनकर भेज रहे हैं, जो व्यक्ति सरकार बना रहा है वो हमारा वोट चोरी करके बना रहा है. उसमें कोई छोटे लोग शामिल नहीं हैं. साधारण लोग शामिल नहीं हैं.



उन्होंने आरोप लगाया कि 14 बार इनको लिखित शिकायत की इसके बाद भी इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी. उन्होंने आरोप लगाया कि अपने मनमाफिक काम किया. एसआईआर को लेकर खुद फैसले लिए. चाहे वो बनारस का चुनाव है. दोपहर में चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट बंद कर दी. शाम चार बजे डिक्लेयर होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत गए. ये कैसे हो सकता है?