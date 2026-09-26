आगरा पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय; BJP पर साधा निशाना, CEC को बर्खास्त करने की मांग की
आगरा स्थित एक होटल में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 26, 2026 at 11:06 PM IST
आगरा : उप्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शनिवार शाम आगरा पहुंचे. इस दौरान उन्होंने भाजपा और मुख्य चुनाव आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाये. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को बर्खास्त करने और गिरफ्तारी करके कार्रवाई किये जाने की मांग की. इस दौरान उन्होंने सीईसी के परिवार की पोस्टिंग पर भी सवाल उठाए.
यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने दमखम पर चुनाव लड़ती है, इसमें जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा. उसकी रणनीति के मुताबिक काम किया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण को लेकर कटाक्ष किया.
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शनिवार शाम आगरा पहुंचे. आगरा स्थित एक होटल में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. उन्होंने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से वार्ता की. इसके बाद मीडिया से रूबरू हुए.
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि देश में मायूसी का माहौल है. पूरा समाज आज बहुत परेशान और आक्रोशित हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि जो हम वोट से चुनकर भेज रहे हैं, जो व्यक्ति सरकार बना रहा है वो हमारा वोट चोरी करके बना रहा है. उसमें कोई छोटे लोग शामिल नहीं हैं. साधारण लोग शामिल नहीं हैं.
उन्होंने आरोप लगाया कि 14 बार इनको लिखित शिकायत की इसके बाद भी इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी. उन्होंने आरोप लगाया कि अपने मनमाफिक काम किया. एसआईआर को लेकर खुद फैसले लिए. चाहे वो बनारस का चुनाव है. दोपहर में चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट बंद कर दी. शाम चार बजे डिक्लेयर होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत गए. ये कैसे हो सकता है?
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया कि इन लोगों ने कई चुनाव प्रभावित किए हैं. हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, आसाम, बंगाल चुनाव इसमें शामिल हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव को प्रभावित किया है.
इस दौरान उन्होंने सीईसी के परिवार की पोस्टिंग पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि मेरी मांग है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को बर्खास्त किया जाए. उनके खिलाफ कार्रवाई हो. गिरफ्तारी हो. बनारस का चुनाव निरस्त कराया जाए. यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि हम पूरी तैयारी कर रहे हैं. 75 जिलों में हमारी टीम काम कर रही है.
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि जब राम मंदिर का समारोह था तक तब करीब 20 हजार लोगों ने दर्शन किए थे. ये लोगों ने बताया था. एक व्यक्ति कम से कम 500 रुपये या 1000 रुपये देगा. जो कितने रुपये हुए. करीब 20 हजार करोड़ रुपये हुए.
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