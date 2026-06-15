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काशी की पंचकोशी यात्रा पर निकले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, मणिकर्णिका पर संकल्प के साथ शुरू की 25 कोस की यात्रा

अजय राय ने शुरू की 25 कोस की यात्रा ( Photo credit: ETV Bharat )

वाराणसी: काशी की सनातन परंपरा, सांस्कृतिक अस्मिता एवं प्रदेशवासियों के सुख, शांति, समृद्धि और जनकल्याण की मंगलकामना के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सोमवार को विधि-विधान से पूजन-अर्चन कर अपनी पावन पंचकोशी यात्रा की. सोमवार की सुबह लहुराबीर स्थित अपने आवास से निकलकर अजय राय लाट भैरव क्षेत्र स्थित बड़े गणेश मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत दर्शन-पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया. इसके उपरांत काशी के कोतवाल बाबा कालभैरव के दरबार में मत्था टेककर प्रदेश की खुशहाली, सामाजिक समृद्धि एवं जनकल्याण की कामना की. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय (Video credit: ETV Bharat) इसके बाद अजय राय मणिकर्णिका कुंड एवं मां गंगा के तट पहुंचे, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां गंगा का पूजन-अर्चन कर पंचकोशी यात्रा का संकल्प लिया. संकल्प के उपरांत उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वनाथ का दर्शन-पूजन किया तथा डंडी स्वामियों, आचार्यों, संत-महात्माओं एवं ब्राह्मण जनों का आशीर्वाद प्राप्त किया.



काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के बाद यात्रा अस्सी घाट पहुंची, जहां श्रद्धालुओं, संतों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों के साथ पंचकोशी परिक्रमा के प्रथम चरण की शुरुआत हुई. पंचकोशी यात्रा के दौरान प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने परंपरागत पांचों प्रमुख पड़ावों कर्दमेश्वर महादेव मंदिर (कंदवा) भीमचंडी मंदिर, रामेश्वर महादेव मंदिर, शिवपुर स्थित पांचों पाण्डव स्थल एवं कपिलधारा स्थित कपिलेश्वर महादेव मंदिर में विधिवत दर्शन-पूजन कर प्रदेशवासियों के सुख, शांति, समृद्धि एवं लोककल्याण की मंगलकामना की.