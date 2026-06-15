काशी की पंचकोशी यात्रा पर निकले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, मणिकर्णिका पर संकल्प के साथ शुरू की 25 कोस की यात्रा
श्री काशी विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वनाथ का दर्शन-पूजन किया, तथा डंडी स्वामियों, आचार्यों, संत-महात्माओं एवं ब्राह्मण जनों का आशीर्वाद प्राप्त किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 8:41 PM IST|
Updated : June 15, 2026 at 9:07 PM IST
वाराणसी: काशी की सनातन परंपरा, सांस्कृतिक अस्मिता एवं प्रदेशवासियों के सुख, शांति, समृद्धि और जनकल्याण की मंगलकामना के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सोमवार को विधि-विधान से पूजन-अर्चन कर अपनी पावन पंचकोशी यात्रा की.
सोमवार की सुबह लहुराबीर स्थित अपने आवास से निकलकर अजय राय लाट भैरव क्षेत्र स्थित बड़े गणेश मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत दर्शन-पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया. इसके उपरांत काशी के कोतवाल बाबा कालभैरव के दरबार में मत्था टेककर प्रदेश की खुशहाली, सामाजिक समृद्धि एवं जनकल्याण की कामना की.
इसके बाद अजय राय मणिकर्णिका कुंड एवं मां गंगा के तट पहुंचे, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां गंगा का पूजन-अर्चन कर पंचकोशी यात्रा का संकल्प लिया. संकल्प के उपरांत उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वनाथ का दर्शन-पूजन किया तथा डंडी स्वामियों, आचार्यों, संत-महात्माओं एवं ब्राह्मण जनों का आशीर्वाद प्राप्त किया.
काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के बाद यात्रा अस्सी घाट पहुंची, जहां श्रद्धालुओं, संतों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों के साथ पंचकोशी परिक्रमा के प्रथम चरण की शुरुआत हुई. पंचकोशी यात्रा के दौरान प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने परंपरागत पांचों प्रमुख पड़ावों कर्दमेश्वर महादेव मंदिर (कंदवा) भीमचंडी मंदिर, रामेश्वर महादेव मंदिर, शिवपुर स्थित पांचों पाण्डव स्थल एवं कपिलधारा स्थित कपिलेश्वर महादेव मंदिर में विधिवत दर्शन-पूजन कर प्रदेशवासियों के सुख, शांति, समृद्धि एवं लोककल्याण की मंगलकामना की.
अजय राय ने कहा कि पंचकोशी यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि काशी की आत्मा, उसकी सांस्कृतिक चेतना और सनातन जीवन मूल्यों का जीवंत उत्सव है. ऋषि-मुनियों, संतों और पूर्वजों द्वारा सदियों से निभाई जा रही यह परंपरा काशी की आध्यात्मिक विरासत को पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ाने का कार्य करती रही है. पंचकोशी परिक्रमा काशी की आस्था, अस्मिता और संस्कृति का महापर्व है.
यह यात्रा हमें अपनी जड़ों, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ती है. काशी स्वयं भगवान शिव का स्वरूप है और पंचकोशी परिक्रमा शिवत्व, सेवा, साधना एवं समर्पण का प्रतीक है. मैं इस यात्रा के माध्यम से प्रदेशवासियों के सुख, शांति, समृद्धि और जनकल्याण की प्रार्थना कर रहा हूं. मां गंगा और बाबा विश्वनाथ की कृपा से प्रदेश में खुशहाली, सामाजिक सौहार्द का मार्ग प्रशस्त हो तथा काशी की गौरवशाली सांस्कृतिक पहचान विश्व पटल पर और अधिक सशक्त हो, यही हमारी कामना है.
पंचकोशी यात्रा काशी की साझी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जहां धर्म, अध्यात्म, लोकपरंपरा और मानवीय मूल्यों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है. यह यात्रा समाज में एकता, सद्भाव, सेवा और लोकमंगल की भावना को सुदृढ़ करने का माध्यम भी है.
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