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कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार को घेरा, अजय राय बोले- कर दीजिए मेरा एनकाउंटर, हत्या कर दीजिए मेरे परिवार की, मैं पीछे नहीं हटूंगा

वाराणसी में अजय राय ने कहा, मैंने प्रधानमंत्री को गलत शब्द नहीं कहा है, भाजपा बेवजह जनता के मुद्दों से ध्यान भटका रही है.

अजय राय ने भाजपा सरकार पर उठाए सवाल.
अजय राय ने भाजपा सरकार पर उठाए सवाल. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 3:58 PM IST

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Updated : June 4, 2026 at 4:36 PM IST

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वाराणसी : कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने गुरुवार को भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला. उन्होंने कहा, बार-बार बीजेपी के लोग अजय राय का क्रिमिनल रिकॉर्ड दिखाकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जबकि उन्हीं की सरकार है, कर दीजिए मेरा एनकाउंटर, हत्या कर दीजिए मेरे परिवार की, गिरवा दीजिए बुलडोजर से मेरा घर, लेकिन मैं पीछे हटूंगा नहीं और सच को सामने लाता रहूंगा.

उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा, मैंने प्रधानमंत्री को गलत शब्द नहीं कहा है और उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाकर भाजपा बेवजह जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला कर रही है. न्याय की लड़ाई से घबराई भाजपा अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए ये सब नाटक कर रही है.

अजय राय ने भाजपा सरकार पर किया कटाक्ष. (Video Credit; ETV Bharat)

महोबा की बेटी को नहीं दिलाया इंसाफ : अजय राय ने कहा कि महोबा की दलित बेटी के साथ हुए अन्याय और उत्पीड़न के मामले में जब कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी हुई और न्याय की आवाज बुलंद की, तब भाजपा बौखला गई. सरकार को पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की चिंता नहीं हुई, बल्कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ राजनीतिक हमले शुरू कर दिए गए. भाजपा अपनी प्रशासनिक विफलताओं, बिगड़ती कानून व्यवस्था और दलित, पिछड़े एवं कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनहीनता को छिपाने के लिए कांग्रेस पर प्रहार कर रही है.

डरा हुआ है आम नागरिक : उन्होंने कहा कि आज कांग्रेसजन प्रदेश के कोने-कोने में अन्याय, अत्याचार, हत्या, लूट, बलात्कार, महिला उत्पीड़न, किसान शोषण और युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं. यही कारण है कि भाजपा जनता के सवालों का जवाब देने के बजाय विपक्ष को निशाना बना रही है. उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही हत्याओं, बढ़ते अपराध और आम नागरिकों में व्याप्त असुरक्षा की भावना ने भाजपा सरकार के अपराध मुक्त प्रदेश के दावों की वास्तविकता उजागर कर दी है.

सीएम मंच से गलत शब्दों का करते हैं प्रयोग : अजय राय ने कहा, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक हत्या की घटनाओं की लंबी श्रृंखला यह साबित कर रही है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और अपराधियों के मन से शासन-प्रशासन का भय समाप्त हो चुका है. मेरे वक्तव्य को तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाकर प्रधानमंत्री को गाली देते दिखाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच से मौलानाओं को अबे कह कर संबोधित करते हैं. कई वीडियो वायरल है जिसमें गलत शब्दों का प्रयोग करके अपमानित कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों पर भाजपा के लोग कोई ध्यान नहीं देते.

हाईकोर्ट के जज ने भी जताई थी चिंता : अजय राय ने कहा कि कुछ समय पूर्व इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने भी प्रदेश की कार्यप्रणाली पर गंभीर टिप्पणियां करते हुए पुलिस और प्रशासन को कानून के दायरे में रहकर कार्य करने की नसीहत दी थी. यह स्वयं इस बात का संकेत है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंताएं मौजूद हैं.

सरकार ने युवाओं के सपने को तोड़ा : युवाओं के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि NEET, CUET, SSC-GD, रेलवे भर्ती, पुलिस भर्ती सहित अनेक परीक्षाओं में अनियमितताओं और पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों युवाओं के सपनों को तोड़ दिया है. वर्षों तक मेहनत करने वाले छात्र आज सड़कों पर संघर्ष करने को मजबूर हैं, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं है.

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Last Updated : June 4, 2026 at 4:36 PM IST

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