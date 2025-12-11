ETV Bharat / state

अजय राय बोले- SIR चुनाव आयोग की प्रक्रिया, मुख्यमंत्री क्यों कर रहे समीक्षा; गोंडा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने SIR प्रक्रिया पर खड़े किये सवाल

चुनाव आयोग जहां निष्पक्षता का दावा करता है, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्वाचन प्रक्रिया की समीक्षा करना लोकतंत्र पर सीधा आघात है. उन्होंने आरोप लगाया कि इससे यह साफ होता है कि प्रदेश में चुनाव प्रबंधन नहीं, बल्कि सत्ता प्रबंधन चल रहा है. आयोग की चुप्पी बताती है कि वह भाजपा के लिए फील्ड एजेंट की भूमिका निभा रहा है.

लखनऊ/गोंडा : सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को वाराणसी में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) की मंडल स्तरीय समीक्षा की. जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जुबानी हमला बोला. उन्होंने कहा कि “एसआईआर चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, इसकी समीक्षा चुनाव आयोग करता है, मुख्यमंत्री नहीं. दूसरी ओर समाजवादी पार्टी से वरिष्ठ नेता व नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे एक दिवसीय दौरे पर गोंडा पहुंचे. उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किये कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि एसआईआर चुनाव आयोग की प्रक्रिया है. समीक्षा मुख्यमंत्री क्यों कर रहे? यही साबित होता है कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से भाजपा की एजेंसी बन चुकी है. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री का SIR की समीक्षा करना साफ दर्शाता है कि चुनाव आयोग अब भाजपा सरकार के इशारों पर काम कर रहा है.

एसआईआर के नाम पर प्रदेश में भय का वातावरण बनाया जा रहा है. कर्मचारी मर रहे हैं, लोग प्रताड़ित हो रहे हैं और अब तो मुख्यमंत्री खुद ‘चुनाव आयोग’ की कुर्सी पर बैठकर समीक्षा करने लगे. उन्होंने सवाल किया कि “यह कैसी निष्पक्षता है? क्या अब आयोग मुख्यमंत्री के अधीन काम करेगा? कांग्रेस इस मुद्दे को पूरे प्रदेश में उठाएगी और जनता को बताएगी कि एसआईआर की आड़ में लोकतंत्र की हत्या की कोशिश की जा रही है.

उन्होंने आरोप लगाया कि SIR को लागू करने के पीछे सरकार और चुनाव आयोग की सांठगांठ साफ दिखाई दे रही है. आयोग केवल सरकार की सुविधा देखकर फैसले ले रहा है, जनता और कर्मचारियों की पीड़ा से उसका कोई लेना-देना नहीं. कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि योगी जी, एसआईआर नहीं, पहले उन घरों में जाइए जहां आपके प्रशासन के दबाव में मौतें हुई हैं. उन परिवारों से मिलिए जिनके बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया. यह संवेदनहीनता नहीं तो क्या है? हम पूछते हैं कि चुनाव आयोग अगर वाकई स्वतंत्र है तो उसे तुरंत स्पष्ट करना चाहिए कि मुख्यमंत्री को SIR समीक्षा का अधिकार किसने दिया?

गोंडा में नेता प्रतिपक्ष बोले- मैपिंग कराकर एसआईआर कराना चाहिये था : समाजवादी पार्टी से वरिष्ठ नेता व नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे एक दिवसीय दौरे पर गोंडा पहुंचे. जहां सपा पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह, सदर प्रत्याशी सूरज सिंह सहित सपा नेता ने उनका स्वागत किया. माता प्रसाद पाण्डेय ने एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठते हुए कहा कि ये चुनाव आयोग की नाकामयाबी है. उन्होंने कहा कि मैपिंग कराकर एसआईआर कराना चाहिये था. पहले वोटर लिस्ट 2003 से मैपिंग करवाना चाहिए था, जिसकी मैपिंग नहीं हो पाई वो फॉर्म भरेगा तो उसका नाम तीसरे नंबर में डाल देंगे. चुनाव आयोग नोटिस जारी कर पूछेगा तुम्हारा नाम रखें कि कांटे सबूत दो. इसी में घपला होगा.



