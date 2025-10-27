ETV Bharat / state

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से की मुलाकात, बोले- योगी सरकार दलितों को खत्म कर रही

सोमवार को हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से मिलने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय फतेहपुर पहुंचे. उन्होंने कहा, सुशासन बाबू अब कुशासन बाबू हो गये हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
फतेहपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 27, 2025 at 4:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

फतेहपुर: फतेहपुर जिले में सोमवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से मुलाकात की. उन्होंने दलित उत्पीड़न को लेकर सरकार को घेरा. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय रविवार को सदर कोतवाली क्षेत्र के तुराब अली पुरवा पहुंचे.

वहां उन्होंने रायबरेली में मारे गये हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से मुलाकात की और सांत्वना दी. कांग्रेस नेता अजय राय ने हरिओम की तेरहवीं कार्यक्रम में भी शामिल हुए और उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय फतेहपुर पहुंचे. (Video Credit: ETV Bharat)

दलितों को खत्म कर रही योगी सरकार: फतेहपुर जिले के तुरबवली का पुरवा मोहल्ले में रहने वाले 40 वर्षीय हरिओम वालमीकि की 1 अक्टूबर को रायबरेली में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. तेरहवीं कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सीएम योगी पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि योगी सरकार दलित विरोधी है. सरकार लगातार दलितों को खत्म करने का काम कर रही है.

हरिओम के माता-पिता से मिले अजय राय: तेरहवीं कार्यक्रम में अजय राय ने हरिओम वाल्मीकि की फोटो पर माल्यार्पण कर और मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी. वह हरिओम वाल्मीकि के माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों से भी मिले और उनको सांत्वना दी.

योगी सरकार पूरी तरह दलित विरोधी: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की योगी सरकार पूरी तरह से दलित विरोधी है. उन्होंने हाल की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि लखनऊ में एक दलित बुजुर्ग को पेशाब चटवाया गया. कानपुर में एक दलित लड़की ने छठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली. रायबरेली में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की हत्या कर दी गई. उत्तर प्रदेश की सरकार दलितों को खत्म करने का काम कर रही है.

प्रदेश में कानून व्यवस्था हुई ध्वस्त: उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है. जब चुनाव आते हैं तो बीजेपी नेताओं को जनता की याद आती है. परंतु उनके शासन में गरीबों और दलितों का लगातार शोषण हो आ रहा है. बिहार में अब महागठबंधन की सरकार बनेगी, सुशासन बाबू कुशासन बाबू बन चुके हैं. जनता अब उनसे छुटकारा चाहती है.

बहन कुसुमा और छोटे भाई को मिली नौकरी: उन्होंने कहा कि हरिओम वाल्मीकि की हत्या के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और राहुल गांधी ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया था. वहीं यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और अरुण असीम ने भी परिवार से मुलाकात कर बहन कुसुमा को फतेहपुर मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिंग के माध्यम नर्स की नौकरी दिलाई थी. छोटे भाई को भी इंटर कॉलेज में आउटसोर्सिंग पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नौकरी के साथ 13.50 लाख रुपये की आर्थिक मदद भी दी गई थी.

यह भी पढ़ें- बनारस की ड्रोन दीदी; गांव में रहकर शहर जैसी कमाई, किसानों की मददगार, महिलाओं के लिए बनीं प्रेरणा

TAGGED:

YOGI GOVT BIHAR ELECTIONS
AJAY RAI BLAMES YOGI GOVT
CONGRESS STATE PRESIDENT AJAY RAI
AJAY RAI IN FATEHPUR
AJAY RAI MET HARIOM VALMIKI FAMILY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.