यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने दिखाए कागजात; बोले- "8 अगस्त को केपी ग्राउंड पर होगा राहुल गांधी का कार्यक्रम"
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने गुरुवार को प्रयागराज में प्रेसवार्ता की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 9:52 PM IST
प्रयागराज : उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने गुरुवार को प्रयागराज में प्रेसवार्ता की. इस दौरान उन्होंने कि 8 अगस्त को 5 बजे केपी ग्राउंड पर कार्यक्रम करेंगे. उन्होंने दावा किया कि कार्यक्रम की सहमति मिल गई है, हम सहयोग करेंगे.
उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारे पास 30 तारीख की परमिशन है. उन्होंने कहा कि रसीद भी दी गई है. हम सारा काम परमिशन के तहत कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पेपर वर्क कंप्लीट करके ही राहुल गांधी का कार्यक्रम तय किये हैं. उन्होंने कहा कि हमारे सभी साथी लगे हुए हैं. उन्होंने दावा किया कि हम निश्चित तौर से 8 तारीख को शाम पांच बजे केपी ग्राउंड पर कार्यक्रम करेंगे. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के मिनट टू मिनट का कार्यक्रम आ गया है.
उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने सहयोग के लिये बोल दिया है. हमने भी कहा है कि हम सहयोग करेंगे. उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी का कार्यक्रम केपी ग्राउंड में बच्चों से संवाद का है, रोड शो का नहीं है. उन्होंने कहा कि यह बच्चों का कार्यक्रम है, जो पॉलिटिकल नहीं है. उन्होंने कहा कि बच्चों से संवाद करेंगे. उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से हमने अपनी बात कह दी, उन्होंने कहा कि हम सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर से हम लोग भी सहयोग करेंगे.
उन्होंने कहा कि केपी ट्रस्ट की मंशा हमारे साथ थी, अगर उनके मन में मंशा न रहती तो हमको परमिशन नहीं मिलती. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के दबाव में अगर उन्होंने जो निर्णय लिया, हमको लगता है जैसा पर निश्चित तौर से ट्रस्ट की मंशा हमारे पक्ष में है. उन्होंने कहा कि जितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन हैं उतने कार्यक्रम में रहेंगे.
यह भी पढ़ें : प्रयागराज में 8 अगस्त को होगी राहुल गांधी की जनसभा, 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम से युवाओं को जोड़गी कांग्रेस
यह भी पढ़ें : प्रयागराज में अजय राय बोले- 8 अगस्त को केपी ग्राउंड में जुटेगा छात्रों का सैलाब, प्रदेश प्रभारी ने कहा- यह चढ़ावा चोरों की सरकार