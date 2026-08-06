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यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने दिखाए कागजात; बोले- "8 अगस्त को केपी ग्राउंड पर होगा राहुल गांधी का कार्यक्रम"

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने गुरुवार को प्रयागराज में प्रेसवार्ता की. इस दौरान उन्होंने कि 8 अगस्त को 5 बजे केपी ग्राउंड पर कार्यक्रम करेंगे. उन्होंने दावा किया कि कार्यक्रम की सहमति मिल गई है, हम सहयोग करेंगे.







उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारे पास 30 तारीख की परमिशन है. उन्होंने कहा कि रसीद भी दी गई है. हम सारा काम परमिशन के तहत कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पेपर वर्क कंप्लीट करके ही राहुल गांधी का कार्यक्रम तय किये हैं. उन्होंने कहा कि हमारे सभी साथी लगे हुए हैं. उन्होंने दावा किया कि हम निश्चित तौर से 8 तारीख को शाम पांच बजे केपी ग्राउंड पर कार्यक्रम करेंगे. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के मिनट टू मिनट का कार्यक्रम आ गया है.

यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने सहयोग के लिये बोल दिया है. हमने भी कहा है कि हम सहयोग करेंगे. उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी का कार्यक्रम केपी ग्राउंड में बच्चों से संवाद का है, रोड शो का नहीं है. उन्होंने कहा कि यह बच्चों का कार्यक्रम है, जो पॉलिटिकल नहीं है. उन्होंने कहा कि बच्चों से संवाद करेंगे. उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से हमने अपनी बात कह दी, उन्होंने कहा कि हम सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर से हम लोग भी सहयोग करेंगे.