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बरेली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का सरकार पर हमला, बोले- भय, बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहा प्रदेश, जनता चुनाव में देगी जवाब

अजय राय ने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाए.

अजय राय ने सरकार पर साधा निशाना.
अजय राय ने सरकार पर साधा निशाना. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 13, 2026 at 8:48 PM IST

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बरेली : कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भय, बेरोजगारी और महंगाई का माहौल बना हुआ है. सरकार जनता की समस्याओं से मुंह मोड़कर सत्ता के अहंकार में डूबी हुई है. उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 2027 में प्रदेश की जनता भाजपा सरकार के कामकाज का जवाब अपने वोट से देगी.

सीबीगंज में आयोजित संविधान संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अजय राय ने कहा कि भाजपा सरकार संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की मूल भावना को कमजोर कर रही है. उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, सरकार की नीतियों का खामियाजा गरीब, किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग और युवाओं को भुगतना पड़ रहा है.

अजय राय ने कहा कि रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतें बढ़ने से आम परिवारों का घरेलू बजट बिगड़ गया है. रोजगार की तलाश में युवा परेशान हैं और किसान भी अपनी समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को कार्रवाई के जरिए दबाने का प्रयास किया जाता है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा की डबल इंजन सरकार की नीतियों पर भी निशाना साधा.

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की नीतियों का फायदा आम जनता के बजाय बड़े उद्योगपतियों को मिल रहा है. कांग्रेस नेता ने कहा कि जनता सरकार के कामकाज को करीब से देख रही है और चुनाव के दौरान इसका हिसाब करेगी. उन्होंने राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि वह संविधान, लोकतंत्र और जनता के अधिकारों के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं.

कांग्रेस के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ रहा है. संगठन सृजन अभियान के जरिए पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत किया जा रहा है और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर सक्रिय किया जा रहा है. कार्यक्रम में सीतापुर सांसद राकेश राठौर ने भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि महंगाई ने गरीब और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है. चीनी, सब्जियां, दाल और रोजमर्रा की जरूरत का सामान महंगा होने से परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है. बेरोजगारी के कारण प्रदेश का युवा निराश है और उसके सामने भविष्य को लेकर गंभीर चुनौती है.

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