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बरेली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का सरकार पर हमला, बोले- भय, बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहा प्रदेश, जनता चुनाव में देगी जवाब

अजय राय ने सरकार पर साधा निशाना. ( Photo Credit; ETV Bharat )