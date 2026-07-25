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UP में कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन, कैंडल मार्च निकाला; NEET मामले में केंद्र सरकार को घेरा

UP में कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ/प्रयागराज/इटावा: दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे NEET प्रोटेस्ट का असर यूपी में देखने को मिल रहा है. कांग्रेस पार्टी लगातार अलग-अलग शहरों और जिलों में प्रदर्शन कर रही है. इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में लखनऊ में कैंडल मार्च निकाला गया. वहीं, प्रयागराज पहुंचे अजय राय ने NEET मामले में बीजेपी सरकार पर निशाना साधा. इटावा में भी कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया और कैंडल मार्च निकाला. लखनऊ में कांग्रेस का कैंडल मार्च: कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में शुक्रवार देर शाम NEET छात्रों के आंदोलन को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया. प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि छात्र-छात्राओं और युवाओं की जायज मांग के समर्थन में कांग्रेस मुख्यालय से गांधी प्रतिमा जीपीओ हजरतगंज तक कैंडल मार्च निकालने के लिए सैंकड़ों की संख्या में कांग्रेसजन आगे बढ़े. इन्हें भारी पुलिस बल ने बैरीकेडिंग लगाकर रोकने का प्रयास किया. पार्टी कार्यकर्ता माल एवेन्यू कांग्रेस मुख्यालय से निकलकर लोरेटो चैराहा होते हुए लाल बहादुर शास्त्री मार्ग तक पहुंच गए. कैंडल मार्च का समापन माल एवेन्यू चैराहे पर स्थित भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुआ. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के शासन में 152 महत्वपूर्ण परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं. NEET पेपर लीक से 22 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी है, लाखों परिवार इस पेपर लीक से आक्रोशित हैं. पूरे देश के युवाओं और छात्रों में गुस्सा है, लेकिन प्रधानमंत्री सुनियोजित तरीके से हुए पेपर लीक के लिए जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के बजाय उनका संरक्षण कर रहे हैं. NEET पेपर लीक की जांच की आड़ में मामले को दबाने के लिए लीपापोती कर रहे हैं, जिसके विरोध में अपनी मांगों को लेकर हजारों की संख्या में छात्र-छात्राएं और युवा दिल्ली में धरना दे रहे हैं. मोदी सरकार उनकी मांगों को मानने के बजाय उन पर दमनात्मक कार्रवाई कर रही है, जिसे कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी. कांग्रेस पार्टी छात्रों और युवाओं की मांगों के साथ खड़ी है. प्रयागराज में अजय राय. (Video Credit: ETV Bharat)