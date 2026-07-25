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UP में कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन, कैंडल मार्च निकाला; NEET मामले में केंद्र सरकार को घेरा

कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी सरकार मांगों को मानने के बजाय दमनात्मक कार्रवाई कर रही है. कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी.

UP में कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन.
UP में कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 7:14 AM IST

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लखनऊ/प्रयागराज/इटावा: दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे NEET प्रोटेस्ट का असर यूपी में देखने को मिल रहा है. कांग्रेस पार्टी लगातार अलग-अलग शहरों और जिलों में प्रदर्शन कर रही है. इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में लखनऊ में कैंडल मार्च निकाला गया. वहीं, प्रयागराज पहुंचे अजय राय ने NEET मामले में बीजेपी सरकार पर निशाना साधा. इटावा में भी कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया और कैंडल मार्च निकाला.

लखनऊ में कांग्रेस का कैंडल मार्च: कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में शुक्रवार देर शाम NEET छात्रों के आंदोलन को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया. प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि छात्र-छात्राओं और युवाओं की जायज मांग के समर्थन में कांग्रेस मुख्यालय से गांधी प्रतिमा जीपीओ हजरतगंज तक कैंडल मार्च निकालने के लिए सैंकड़ों की संख्या में कांग्रेसजन आगे बढ़े. इन्हें भारी पुलिस बल ने बैरीकेडिंग लगाकर रोकने का प्रयास किया.

पार्टी कार्यकर्ता माल एवेन्यू कांग्रेस मुख्यालय से निकलकर लोरेटो चैराहा होते हुए लाल बहादुर शास्त्री मार्ग तक पहुंच गए. कैंडल मार्च का समापन माल एवेन्यू चैराहे पर स्थित भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुआ. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के शासन में 152 महत्वपूर्ण परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं.

NEET पेपर लीक से 22 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी है, लाखों परिवार इस पेपर लीक से आक्रोशित हैं. पूरे देश के युवाओं और छात्रों में गुस्सा है, लेकिन प्रधानमंत्री सुनियोजित तरीके से हुए पेपर लीक के लिए जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के बजाय उनका संरक्षण कर रहे हैं.

NEET पेपर लीक की जांच की आड़ में मामले को दबाने के लिए लीपापोती कर रहे हैं, जिसके विरोध में अपनी मांगों को लेकर हजारों की संख्या में छात्र-छात्राएं और युवा दिल्ली में धरना दे रहे हैं.

मोदी सरकार उनकी मांगों को मानने के बजाय उन पर दमनात्मक कार्रवाई कर रही है, जिसे कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी. कांग्रेस पार्टी छात्रों और युवाओं की मांगों के साथ खड़ी है.

प्रयागराज में अजय राय. (Video Credit: ETV Bharat)

उन्होने कहा कि जब नोटबंदी हुई थी तब भी मोदी ने 50 दिन का समय मांगा था और कहा था कि अगर मेरी कोई गलती रह जाए तो जिस चौराहे पर बुलाएंगे हम आएंगे, हर सजा भुगतने के लिए तैयार हैं.

किसान आंदोलन में भी 700 से अधिक किसानों की मौत के बाद घड़ियाली आंसू बहाते हुए माफी मांगी थी. मोदी ने अपने कार्यकाल में झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया.

राहुल गांधी के पदचिन्हों पर चलते हुए हम छात्रों और युवाओं की आवाज को दबने नहीं देंगे. धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा में भ्रष्टाचार के प्रतीक बन चुके हैं, ऐसे में जब तक प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता, तब तक यूपी के लोग सड़क पर संघर्ष करते रहेंगे.

प्रयागराज में बीजेपी पर साधा निशाना: अजय राय अपने बड़े भाई अवधेश राय हत्याकांड से जुड़े मामले में MP-MLA कोर्ट प्रयागराज में बयान दर्ज कराने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा.

अजय राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से लगातार झूठे वादे करते रहे हैं. आज भी वही कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि देश की जनता अब जवाब चाहती है और मौजूदा परिस्थितियों में सिर्फ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है.

इटावा में कांग्रेस का प्रदर्शन.
इटावा में कांग्रेस का प्रदर्शन. (Photo Credit: ETV Bharat)

इटावा में भी निकाला कैंडल मार्च: जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में कैंडल मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग की है. कैंडल मार्च शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए.

हाथों में मोमबत्तियां लिए कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण मार्च करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि NEET जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में पेपर लीक होना शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है. कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि लाखों छात्रों की मेहनत और भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने छात्रों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि जब तक दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई और जवाबदेही तय नहीं होती, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा.

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