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कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा की सलाह- फ्रंटल संगठन मिलकर करें काम, पार्टी को बनाएं मजबूत

उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में की गई बैठक. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा "मोना", राष्ट्रीय सचिव अब्दुल हन्नान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आलोक प्रसाद और वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेंद्र निषाद की उपस्थिति में कांग्रेस के विभिन्न विभागों और प्रकोष्ठों की महत्वपूर्ण बैठक में संगठन की मजबूती, विभागों की सक्रियता और जनहित के मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा की.

बैठक में किसान कांग्रेस, विचार विभाग, शोध विभाग, श्रम और मजदूर कर्मचारी प्रकोष्ठ, शिक्षक प्रकोष्ठ, जन व्यथा निस्तारण प्रकोष्ठ और पर्वतीय प्रकोष्ठ के प्रतिनिधियों ने संगठन को और अधिक प्रभावी बनाने व जन समस्याओं के समाधान के लिए मिलकर कार्य करने पर जोर दिया. इस अवसर पर किसान कांग्रेस के बुंदेलखंड जोन के चेयरमैन शिव नारायण सिंह परिहार, वेस्ट जोन के चेयरमैन मनोज कुमार, सेंट्रल जोन के चेयरमैन बृज मौर्य, ईस्ट जोन के चेयरमैन राम आधार जोसेफ, एचएल दुसाध, प्रोफेसर विनोद चंद्र, श्रम एवं मजदूर कर्मचारी प्रकोष्ठ के चेयरमैन नरेंद्र त्रिपाठी, डॉ. अमित कुमार राय, संजय शर्मा और पर्वतीय प्रकोष्ठ के चेयरमैन डॉ. रविश चंद्र उप्रेती उपस्थित रहे.