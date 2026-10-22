कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा की सलाह- फ्रंटल संगठन मिलकर करें काम, पार्टी को बनाएं मजबूत
कांग्रेस मुख्यालय में अमर शहीद अशफाक उल्ला खां की जयन्ती मनाई गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 10:21 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा "मोना", राष्ट्रीय सचिव अब्दुल हन्नान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आलोक प्रसाद और वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेंद्र निषाद की उपस्थिति में कांग्रेस के विभिन्न विभागों और प्रकोष्ठों की महत्वपूर्ण बैठक में संगठन की मजबूती, विभागों की सक्रियता और जनहित के मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा की.
बैठक में किसान कांग्रेस, विचार विभाग, शोध विभाग, श्रम और मजदूर कर्मचारी प्रकोष्ठ, शिक्षक प्रकोष्ठ, जन व्यथा निस्तारण प्रकोष्ठ और पर्वतीय प्रकोष्ठ के प्रतिनिधियों ने संगठन को और अधिक प्रभावी बनाने व जन समस्याओं के समाधान के लिए मिलकर कार्य करने पर जोर दिया. इस अवसर पर किसान कांग्रेस के बुंदेलखंड जोन के चेयरमैन शिव नारायण सिंह परिहार, वेस्ट जोन के चेयरमैन मनोज कुमार, सेंट्रल जोन के चेयरमैन बृज मौर्य, ईस्ट जोन के चेयरमैन राम आधार जोसेफ, एचएल दुसाध, प्रोफेसर विनोद चंद्र, श्रम एवं मजदूर कर्मचारी प्रकोष्ठ के चेयरमैन नरेंद्र त्रिपाठी, डॉ. अमित कुमार राय, संजय शर्मा और पर्वतीय प्रकोष्ठ के चेयरमैन डॉ. रविश चंद्र उप्रेती उपस्थित रहे.
अमर शहीद अशफाक उल्ला खां को किया गया याद : कांग्रेस मुख्यालय में अमर शहीद अशफाक उल्ला खां की जयन्ती मनाई गई. इस अवसर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ सहित कांग्रेस के पदाधिकारियों ने अमर शहीद अशफाक उल्ला खां के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित दी.
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि देश की आजादी के लिए अमर शहीद अशफाक उल्ला खां का अदम्य साहस, त्याग और बलिदान सदैव देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा. उनका जीवन राष्ट्रप्रेम, एकता और सांप्रदायिक सौहार्द की अमर मिसाल है. देश की मुल्क आज काकोरी रेल एक्शन का शताब्दी वर्ष मना रहा है. नौ अगस्त 1925 को काकोरी रेल एक्शन को अंजाम दिया गया. इस रेल एक्शन में कुल 26 क्रांतिकारियों को आरोपी बनाया गया था.
काकोरी रेल एक्शन में शाहजहांपुर के क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह भी शामिल थे. जिनको बाद में फांसी की सजा सुनाई गई थी. फांसी की तारीख मुकर्रर होने के बाद फांसी दिए जाने से पहले अमर शहीद अशफाक उल्लाह खां ने भारत के युवाओं को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़े होने और लड़ने की प्रेरणा दी थी. आज के युग में भी वो हम सबके आदर्श हैं.
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