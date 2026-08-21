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कांग्रेस प्रभारी रंधावा पहुंचे जयपुर, कहा- विधानसभा के दरवाजे विधायकों के लिए बंद होना लोकतंत्र के लिए खतरा

जयपुर : प्रदेश में निकाय चुनावों की रणभेरी बज चुकी है. कांग्रेस और भाजपा सहित अन्य राजनीतिक दल अपनी-अपनी तैयारी में जुट गए हैं. निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर आज जयपुर में कांग्रेस के एक बैठक में शामिल होने पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा आज शुक्रवार सुबह जयपुर पहुंचे. जहां प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उनका स्वागत किया. उन्होंने कांग्रेस विधायकों को गुरुवार को विधानसभा के गेट पर रोकने के मामले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, विधानसभा के दरवाजे विधायकों के लिए बंद हो जाए. यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक बात है.

लोकसभा में भी ऐसे ही हालात : जयपुर हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा, हमने पहली बार देखा है कि विधानसभा का मुख्य दरवाजा विधायकों के लिए बंद हो जाए. यह लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है. विधानसभा हमारा वह मंच है जहां हम जनता से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रख सकते हैं. हम सब कानून बनाने वाले हैं, कानून तोड़ने वाले नहीं हैं. यह केवल राजस्थान की बात नहीं है. हर जगह यही हो रहा है कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है. लोकसभा में भी यह देखने में आया है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है. सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है. यह बातें लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है.