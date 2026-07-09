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अलीगढ़ में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम बोले- रीजनल पार्टियों का दौर खत्म, BJP विरोधियों को तोड़ती है

कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ( Photo Credit; ETV Bharat )

अलीगढ़ : कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने बुधवार को अलीगढ़ में कहा कि देश में क्षेत्रीय दलों का दौर लगभग समाप्त हो चुका है और इसके पीछे भाजपा की राजनीति जिम्मेदार है. उन्होंने आरोप लगाया कि जो भी राजनीतिक दल भाजपा के खिलाफ मजबूती से खड़ा होता है, उसे तोड़ने की कोशिश की जाती है. कांग्रेस अब फिर से मजबूती की ओर बढ़ रही है और जनता के बीच सीधे संवाद स्थापित कर रही है. कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम (Video Credit; ETV Bharat) अलीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि कांग्रेस देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकतों में से एक रही है और आधुनिक भारत के निर्माण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है. एक समय ऐसा जरूर आया था जब कांग्रेस कमजोर हुई, लेकिन अब वह दौर बीत चुका है और पार्टी लगातार अपने संगठन और जनाधार को मजबूत करने में जुटी हुई है. कहा कि कांग्रेस जनता के मुद्दों को लेकर सीधे लोगों के बीच पहुंच रही है. नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और सीबीएसई से जुड़े मुद्दों पर भी पार्टी लगातार छात्रों की आवाज उठा रही है. राहुल गांधी ने हाल ही में कोटा में छात्रों के साथ सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया है और कांग्रेस युवाओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठा रही है.