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कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने सनातनी मंदिरों से बनाई दूरी; संत रविदास मंदिर-कबीर मठ में मत्था टेका

कांग्रेस के नए प्रभारी उत्तर प्रदेश में सनातन से अलग होकर दलितों का साधने में जुटे हुए हैं.

कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी ने सनातनी मंदिरों से बनाई दूरी.
कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी ने सनातनी मंदिरों से बनाई दूरी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 8:10 AM IST

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वाराणसी: यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक है. अब हर राजनीतिक दल अपने-अपने हिसाब से जातियों को साधने में लगी है. कोई ब्राह्मण को नाराज नहीं करना चाह रहा है, तो किसी का दलित प्रेम छूट नहीं रहा है. यही वजह है कि वाराणसी में शुक्रवार को कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम पहुंचे. काशी आने के बाद उनका जोरदार स्वागत तो हुआ लेकिन उन्होंने सनातनी मंदिरों से दूरी बना ली.

वाराणसी आने के बाद उन्होंने न ही काशी विश्वनाथ का दर्शन किया और न हीं काल भैरव मंदिर गए. संकट मोचन मंदिर भी नहीं गए. उन्होंने सनातनी मंदिरों को छोड़कर अंबेडकरवादी विचारधारा और दलितों के उपासना स्थल पर पहुंचकर पूजा-अर्चना की. संत रविदास मंदिर, कबीर दास मठ और सारनाथ के बौद्ध मंदिर पहुंचकर राजेंद्र पाल गौतम ने विधिवत पूजा पाठ किया.

कांग्रेस प्रदेश प्रभारी वाराणसी पहुंचे. (Video Credit: ETV Bharat)

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम शुक्रवार को पहली बार काशी पहुंचे. गौतम ने काशी आने के बाद सबसे पहले कचहरी स्थित भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संविधान निर्माता को श्रद्धांजलि अर्पित की.

वहां से वह संत रविदास मंदिर, सीर गोवर्धनपुर पहुंचे, जहां दर्शन-पूजन किया. संत रविदास मंदिर में दर्शन के पश्चात गौतम कबीर मठ, कबीरचौरा पहुंचे, जहां संत कबीरदास के स्मृति स्थल पर शीश नवाकर उनकी शिक्षाओं को नमन किया. इसके बाद उन्होंने सारनाथ स्थित बौद्ध स्थल पहुंचकर भगवान बुद्ध को श्रद्धासुमन अर्पित किए तथा शांति, करुणा और सामाजिक समरसता का संदेश दिया.

राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी को तोड़ने का काम किया है. उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, शिलान्यास, भूमि पूजन, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा सब कुछ मोदी जी ने किया, लेकिन जब चंदा चोरी की बात आई तो मोदी जी कहां चले गए. भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी और योगी जी सिर्फ चोरी का काम कर रहे हैं. यह लोग सिर्फ चंदा चोरी ही नहीं करते बल्कि विपक्ष की कई पार्टियों को ही चुरा लेते हैं. विधायक और सांसद भी चुराते हैं.

राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि ब्राह्मण हमेशा से कांग्रेस के साथ था, है और रहेगा. दलित और मुस्लिम भाई भी हमारे साथ हैं. हम 2027 में सरकार बनाएंगे. राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी और योगी जी को देश के संविधान न्यायालय पर भरोसा नहीं है. यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में सरकार ने अपनी पुलिस को छूट दे दी है. यह लोग न्यायालय नहीं जाते और किसी को भी मार देते हैं. उनकी पुलिस किसी की भी हत्या कर देती है.

उन्होंने सारनाथ में भगवान बुद्ध के उपदेश स्थली पर जाकर दर्शन किया और कहा कि भगवान बुद्ध ने प्रथम ज्ञान हासिल करने के बाद काशी में यहां कभी अपने पास शिष्यों को यह उपदेश दिया था. यह पवित्र स्थान यह सिखाता है कि हमें जातियों में बांटने का काम कुछ लोगों ने किया, हम सब एक हैं और हमें सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए.

भगवान बुद्ध ने शांति का संदेश दिया था और हमें इसी संदेश के साथ उनका पालन करना चाहिए. उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर रहना है और संविधान, सामाजिक न्याय, भाईचारे और लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लेकर हमें जन-जन तक कांग्रेस की विचारधारा पहुंचानी है. उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर, संत रविदास, संत कबीर और भगवान बुद्ध के विचारों का यही वास्तविक सम्मान होगा.

कांग्रेस की 2027 की चुनावी रणनीति के तहत एक तरफ जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सनातन संस्कृति और सनातन धर्म का ध्वज लेकर कभी काशी तो कभी अयोध्या में सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं.

वहीं कांग्रेस के ही नए प्रभारी उत्तर प्रदेश में सनातन से अलग होकर दलितों का साधने में जुटे हुए हैं. यह अपने आप में कांग्रेस की दोहरी रणनीति मानी जा सकती है. जहां एक बड़ा नेता सनातन को साथ लेकर चल रहा है, तो दूसरा दलितों को साथ लेकर चलने के चक्कर में सनातन से ही दूरी बना रहा है.

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