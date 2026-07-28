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रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम; बोले- "हम छात्रों और शिक्षण संस्थानों की आवाज बनेंगे"

विश्वविद्यालय पहुंचकर वाइस चांसलर, छात्र और छात्राओं से मुलाकात कर उनका पक्ष जाना.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 7:57 PM IST

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रामपुर : कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम मंगलवार को रामपुर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचकर वाइस चांसलर, छात्र और छात्राओं से मुलाकात कर उनका पक्ष जाना. उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से शिक्षण संस्थानों को नुकसान न पहुंचाने की अपील की. उन्होंने कहा कि हम छात्रों की आवाज बनेंगे और शिक्षण संस्थानों की आवाज बनेंगे.

कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम का बयान (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा के केंद्र और देश के भविष्य की नींव हैं. सरकार को नए शिक्षण संस्थान बनाने चाहिए, न कि पहले से स्थापित विश्वविद्यालयों को विवादों में घसीटना चाहिए. उन्होंने कहा कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर एक स्वतंत्रता सेनानी थे और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे. उनके नाम पर स्थापित विश्वविद्यालय को लेकर सरकार का रवैया समझ से परे है.

उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जुड़ी संस्था के प्रति इतनी नाराज़गी क्यों दिखाई जा रही है. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा और शिक्षण संस्थानों के प्रति संवेदनशील नहीं है. उन्होंने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में कानूनी लड़ाई पहले से जारी है और अदालत से अंतरिम राहत भी मिली है.

उन्होंने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस पार्टी संविधान और कानून के दायरे में रहकर इस लड़ाई में विश्वविद्यालय और छात्रों के साथ खड़ी रहेगी. उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों और शिक्षण संस्थानों की आवाज़ को दबाने का प्रयास लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है.

उन्होंने कहा कि वे धरना-प्रदर्शन में शामिल होने नहीं, बल्कि छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन से मुलाकात करने आए थे. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी शिक्षा संस्थानों को बचाने की इस लड़ाई में छात्रों के साथ खड़े हैं. वहीं, विश्वविद्यालय परिसर और आसपास भारी पुलिस बल की तैनाती पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों को छावनी में बदलना उचित नहीं है.

रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष और आइसा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष : जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष अदिति और आइसा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष मनीष कुमार मंगलवार को जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे. दोनों नेताओं ने छात्रों से मुलाकात कर आंदोलन के प्रति एकजुटता जताई और सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए. उन्होंने साफ कहा कि यह सिर्फ अंतरिम राहत है, जबकि उनकी मांग ध्वस्तीकरण आदेश को पूरी तरह निरस्त करने की है.


जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष अदिति ने आरोप लगाया कि हर बार प्रवेश प्रक्रिया के दौरान यूनिवर्सिटी को विवादों में घेरने की कोशिश की जाती है ताकि छात्र यहां दाखिला लेने से डरें. उन्होंने कहा कि अंतरिम स्टे का स्वागत है. उनका कहना था कि यदि भविष्य में यूनिवर्सिटी के खिलाफ दोबारा कोई कार्रवाई होती है तो देशभर के छात्र जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में एकजुट होकर आंदोलन करेंगे.


आइसा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष मनीष कुमार ने ध्वस्तीकरण आदेश को पूरी तरह समाप्त करने की मांग उठाई. उन्होंने कहा कि केवल अंतरिम स्टे पर्याप्त नहीं है. उनका तर्क था कि यदि भवनों के नक्शे को आधार बनाकर कार्रवाई की जाती है तो फिर ऐसे कई सरकारी संस्थानों पर भी सवाल उठेंगे. उन्होंने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी गरीब, वंचित और जरूरतमंद छात्रों को शिक्षा और सुविधाएं उपलब्ध कराती है, इसलिए इस संस्थान पर किसी भी तरह की कार्रवाई शिक्षा के अधिकार पर हमला है.



यह भी पढ़ें : जौहर यूनिवर्सिटी: ध्वस्तीकरण के आदेश पर अग्रिम आदेश तक अंतरिम रोक, 11 दिनों से जारी छात्रों का धरना समाप्त

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