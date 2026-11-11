ETV Bharat / state

टेंट में बैठीं पूर्व विधायक अंबा प्रसाद से मिलने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी, सरकारी आवास खाली कराने की कार्रवाई को बताया गलत

पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के साथ टेंट में बैठे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के. राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश व अन्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची:कांग्रेस की पूर्व विधायक और AICC की राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद का सरकारी आवास खाली कराए जाने के मामले को कांग्रेस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास लेकर जाएगी. आज सेवा विमान से रांची पहुंचने के बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के. राजू एयरपोर्ट से प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, महिला कांग्रेस अध्यक्ष रमा खलखो सहित अन्य कांग्रेस नेताओं-कार्यकर्ताओं के साथ धुर्वा के सेक्टर नंबर तीन में मौजूद सरकारी आवास F/44 पहुंचे.

कांग्रेस मजबूती से अंबा प्रसाद के साथ खड़ीः के. राजू