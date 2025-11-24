ETV Bharat / state

AICC की तर्ज पर झारखंड में होगी जीपीसीसी और बीएलए की नियुक्ति, SIR को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर

रांची: झारखंड में मतदाता सूची का एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) का काम शुरू नहीं हुआ है लेकिन ज्यादातर राजनीतिक दलों का नेतृत्व यह मान चुका है कि झारखंड में भी एसआइआर के लिए किसी भी समय निर्वाचन आयोग निर्देश दे सकता है. झारखंड में सत्ताधारी गठबंधन का दूसरा दल यानी कि कांग्रेस ने SIR को लेकर अपने स्तर पर तैयारियां शुरू भी कर दी है.

जीपीसीसी गठन के लिए संगठन प्रमुख की नियुक्ति

झारखंड कांग्रेस ने इसके लिए पहली बार ग्राम पंचायत स्तर पर संगठन को तैयार करने के उद्देश्य से 15 दिसंबर तक जीपीसीसी गठित करने के साथ-साथ हर बूथ पर बीएलए फार्म-2 भरकर बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है. झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने जीपीसीसी गठित करने के लिए राज्य स्तर पर जीपीसीसी संगठन प्रमुख की भी नियुक्ति की है.

जानकारी देते जीपीसीसी प्रमुख सूर्यकांत शुक्ला (Etv bharat)

प्रदेश स्तर पर बनने वाले जीपीसीसी के झारखंड सांगठनिक प्रभारी सूर्यकांत शुक्ला बताते हैं कि झारखंड में 15 दिसंबर तक सभी ग्राम पंचायत में जीपीसीसी गठित करने के साथ साथ हर बूथ पर कांग्रेस का एजेंट नियुक्त होगा.