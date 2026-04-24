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पंचायत-निकाय चुनाव कराने को कांग्रेस ने खोला मोर्चा, प्रदेशभर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, पदयात्रा निकालेंगे

चुनाव रोकना संविधान का उल्लंघन: राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सीबी यादव ने कहा कि आज राष्ट्रीय पंचायतीराज दिवस है. जब पंचायतीराज अधिनियम लागू हुआ था, लेकिन राजस्थान की भाजपा सरकार ने इसका गला घोंट दिया. संविधान में साफ प्रावधान है कि पंचायतीराज संस्थाओं का पांच साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव कराएं. चुनाव करवाने का जिम्मा राज्य निर्वाचन आयोग का है. पंचायतीराज चुनाव नहीं करवाने का सीधा मतलब संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है. संविधान में चुनाव को एक दिन भी आगे करने का प्रावधान नहीं है. जन आंदोलन बनाएंगे, आगे ऐसा नहीं हो.

जयपुर: राजस्थान में पंचायतीराज और निकाय चुनाव करवाने के मुद्दे पर अब कांग्रेस ने प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. पंचायतीराज के स्थापना दिवस पर शुक्रवार को जयपुर में राजीव गांधी पंचायत राज संगठन ने 'चुनाव करवाओ, लोकतंत्र बचाओ' आंदोलन का आगाज किया. कांग्रेस मुख्यालय के बाहर राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के पदाधिकारियों, पूर्व जनप्रतिनिधियों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर सरकार को जल्द चुनाव करवाने की चेतावनी दी. इससे पहले कांग्रेस मुख्यालय में विचार गोष्ठी हुई. इसे विधानसभा के पूर्व स्पीकर डॉ. सीपी जोशी ने संबोधित किया.

हर गांव तक मुहिम: उन्होंने कहा, आज प्रदर्शन कर चुनाव करवाओ, लोकतंत्र बचाओ आंदोलन का आगाज किया गया. इसके तहत प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं. अब इस मुहिम को हर गांव तक पहुंचाया जाएगा. हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा और पदयात्रा निकाली जाएगी. लोगों को जागरूक करने के लिए अलग-अलग जगह विचार गोष्ठियों का भी आयोजन किया जाएगा. वे बोले, इसे जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा ताकि आगे से कोई सरकार ऐसी हिमाकत नहीं कर पाए.

चुनाव नहीं होने से गांवों में ठप विकास: पूर्व जिला परिषद सदस्य मोहन डागर ने कहा, संविधान में साफ निर्देश है कि हर पांच साल में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव होने चाहिए. सरकार ने कमजोर मानसिकता दिखाते हुए चुनाव नहीं करवाए. इससे ग्रामीण क्षेत्र को कमजोर किया जा रहा है. चुनाव नहीं होने से गांवों में विकास के कार्य ठप पड़े हैं. मूलभूत सुविधाओं वाले काम भी अटक गए. पंचायत समिति और जिला परिषद को मिलने वाले फंड भी दूसरी जगहों पर डायवर्ट किए जा रहे हैं. काम रुके हुए हैं. ये सिर्फ अपना विकास चाहते हैं. गांवों और ग्रामीणों का नहीं.

चुनाव करवाओ, लोकतंत्र बचाओ अभियान का आगाज (ETV Bharat Jaipur)

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हार से डर रही सरकार, इसलिए चुनाव नहीं: इधर, कांग्रेस मुख्यालय में विचार गोष्ठी में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी ने कहा, पंचायतीराज ने सत्ता को गांवों तक पहुंचाया, लेकिन यह सरकार विकेन्द्रीकरण की इस व्यवस्था को खत्म करना चाह रही है. जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि यह सरकार पंचायतीराज चुनाव को बंद कर लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रही है. भाजपा को हार का डर है. इसलिए चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं. लेकिन कांग्रेस इनके मंसूबे कामयाब नहीं होने देगी.

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