मेरठ में हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ धरना प्रदर्शन. कांग्रेसी कार्यकर्ताओं नें फूंका पुतला
मल्लिकार्जुन खरगे और पवन खेड़ा के विरुद्ध, हिमंता बिस्वा सरमा ने बीते रोज अभद्र टिप्पणी की थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 10, 2026 at 3:16 PM IST|
Updated : April 10, 2026 at 3:37 PM IST
मेरठ: अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगे और राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री पवन खेड़ा के विरुद्ध, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा द्वारा बीते रोज अभद्र टिप्पणी की गई थी. जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत उफान पर है.
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय के आह्वान पर शुक्रवार को मेरठ, कमिशनरी पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री शर्मा का पुतला फूंका. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, देश की सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 'अमर्यादित' और 'अशोभनीय' भाषा का प्रयोग करना अलोकतांत्रिक है, देश की राजनीतिक मर्यादाओं को तार-तार करने वाला कृत्य है.
कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान "हिमंता बिस्वा सरमा मुर्दाबाद" और "राजनीतिक मर्यादा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान" जैसे कई नारे लगाए. आक्रोशित कांग्रेसियों ने कमिशनरी पार्क के बाहर मुख्यमंत्री का पुतला फूंककर अपना विरोध दर्ज कराया और कहां, सार्वजनिक जीवन में शुचिता बनी रहनी चाहिए, इस तरह के बयानों के लिए मुख्यमंत्री को तुरंत माफी मांगनी चाहिए.
पुतला फूंकने के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से कांग्रेसियों की झड़प भी हुई, इस दौरान, मेरठ पुलिस की ओर पुतला छीनने की कोशिश भी की गई, जिससे कांग्रेसी कार्यकर्ता भड़क गए और मेरठ पुलिस के खिलाफ भी जम कर नारेबाजी की.
कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष अवनीश काजला ने कहा कि भाजपा के नेता सत्ता के अहंकार में चूर होकर विपक्षी नेताओं के प्रति अपनी भाषा का संयम खो चुके हैं. खरगे जी जैसे वरिष्ठ नेता के खिलाफ की गई टिप्पणी लोकतंत्र के लिए अपमान है.
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