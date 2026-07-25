ETV Bharat / state

सोनीपत में कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, NEET पेपर लीक और लाठीचार्ज के खिलाफ बेड़ियों में बंधे कार्यकर्ता, बोले- "छात्रों के अधिकारों से समझौता नहीं"

सोनीपत में कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन ( ETV Bharat )