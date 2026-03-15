कांग्रेस का सभी 200 विधानसभा क्षेत्र में प्रदर्शन, कहा–रसोई गैस के बढ़े हुए दाम करें कम
राजधानी जयपुर के आठों विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस विधायकों और प्रत्याशियों के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.
Published : March 15, 2026 at 2:11 PM IST
जयपुर: खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के चलते देश और प्रदेश में रसोई गैस और पेट्रोल डीजल की किल्लत हो रही है, तो वहीं मोदी सरकार की ओर से रसोई गैस के दामों में वृद्धि को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है. 13 और 14 मार्च को जहां सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किए गए थे, तो वहीं रविवार को प्रदेश की सभी 200 विधानसभा क्षेत्र में भी प्रदर्शन करके केंद्र सरकार से रसोई गैस के दाम कम करने की मांग की गई. राजधानी जयपुर के किशनपोल, हवा महल, सिविल लाइंस आदर्श नगर मालवीय नगर, बगरू, विद्याधर नगर और सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस विधायक और विधानसभा प्रत्याशियों के नेतृत्व में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया गया. सरकार को चेतावनी दी गई कि अगर रसोई गैस के बढ़े हुए दामों को कम नहीं किया गया, तो मंडल और बूथ स्तर पर भी धरने प्रदर्शन किए जाएंगे.
खाचरियावास बोले, मोदी सरकार ने घुटने टेके: वहीं सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट सर्किल पर प्रदर्शन किया और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए खाचरियावास ने कहा कि रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस पूरे देश में आंदोलन कर रही है. उन्होंने कहा कि सिलेंडर ही गायब हो गए हैं, तो फिर रसोई गैस के दाम क्यों बढ़ाए गए हैं. भाजपा सरकार को यह पाप नहीं करना चाहिए था.
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'पुराने समय से ईरान के साथ हमारी दोस्ती': प्रताप सिंह ने कहा कि ईरान का अमेरिका और इजराइल से युद्ध चल रहा है और ईरान ने हमारे मालवाहक जहाज को जाने की परमिशन दे दी है. क्योंकि ईरान से हमारे राजा–महाराजाओं के समय से दोस्ती चली आ रही है, लेकिन भारत को भी समझना पड़ेगा कि जिस अमेरिका और इजरायल ने ईरान के मासूम बच्चों की हत्या की है उनके सर्वोच्च नेता की हत्या की है, उसे लेकर संवेदना व्यक्त करनी पड़ेगी. कांग्रेस ये नहीं कहती कि भारत को भी युद्ध करना चाहिए, लेकिन उसे अमेरिका और इजरायल की दादागिरी की निंदा करनी चाहिए और अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकना चाहिए. भाजपा सरकार को चाहिए कि अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेककर देश के लोगों की ओर देखना चाहिए और गैस के बढ़े हुए दाम कम करने चाहिए.