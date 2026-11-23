ETV Bharat / state

झालावाड़ जिला परिषद चुनाव: वार्ड 13 में पुनर्मतगणना की मांग, धांधली का आरोप लगा कांग्रेस का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन

प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए कांग्रेस पदाधिकारी ( ETV Bharat Jhalawar )

झालावाड़: जिला परिषद परिणाम के बाद जिले की सियासत गरमा गई. जिला परिषद के वार्ड संख्या 13 में मतगणना के दौरान अनियमितता का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया. कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में आए चुनाव परिणाम को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को मिनी सचिवालय में प्रदर्शन किया. जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे लगाए एवं एडीएम रामचंद्र खटीक को राज्य निर्वाचन आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा. इसमें परिषद के 13 नंबर वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिमा कुमारी नागर के मतगणना और घोषित परिणाम को लेकर सवाल खड़े किए.

ज्ञापन में कांग्रेस ने मतों की गणना, परिणाम पत्रकों और प्रत्याशियों को मिले मतों के संकलन में गड़बड़ी की आशंका जताई. वार्ड 13 के सभी मतदान केंद्रों के बूथ वार और प्रत्याशी वार मतगणना पत्रकों की जांच, डाक मतपत्रों के वैध एवं निरस्त मतों का सत्यापन तथा मतगणना के दौरान तैयार टेबलवार, राउंडवार और अंतिम परिणाम पत्रकों का मिलान की मांग की. कांग्रेस जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुर्जर ने बताया कि ज्ञापन में निर्वाचन संबंधी आपत्तियों के निस्तारण के अभिलेख उपलब्ध कराने और जांच में त्रुटि या अनियमितता सामने आने पर रिकाउंटिंग की मांग भी की.