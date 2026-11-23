झालावाड़ जिला परिषद चुनाव: वार्ड 13 में पुनर्मतगणना की मांग, धांधली का आरोप लगा कांग्रेस का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन
कांग्रेस ने पुनर्मतगणना एवं दोषी अधिकारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग की.
Published : November 23, 2026 at 5:13 PM IST
झालावाड़: जिला परिषद परिणाम के बाद जिले की सियासत गरमा गई. जिला परिषद के वार्ड संख्या 13 में मतगणना के दौरान अनियमितता का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया. कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में आए चुनाव परिणाम को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को मिनी सचिवालय में प्रदर्शन किया. जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे लगाए एवं एडीएम रामचंद्र खटीक को राज्य निर्वाचन आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा. इसमें परिषद के 13 नंबर वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिमा कुमारी नागर के मतगणना और घोषित परिणाम को लेकर सवाल खड़े किए.
ज्ञापन में कांग्रेस ने मतों की गणना, परिणाम पत्रकों और प्रत्याशियों को मिले मतों के संकलन में गड़बड़ी की आशंका जताई. वार्ड 13 के सभी मतदान केंद्रों के बूथ वार और प्रत्याशी वार मतगणना पत्रकों की जांच, डाक मतपत्रों के वैध एवं निरस्त मतों का सत्यापन तथा मतगणना के दौरान तैयार टेबलवार, राउंडवार और अंतिम परिणाम पत्रकों का मिलान की मांग की. कांग्रेस जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुर्जर ने बताया कि ज्ञापन में निर्वाचन संबंधी आपत्तियों के निस्तारण के अभिलेख उपलब्ध कराने और जांच में त्रुटि या अनियमितता सामने आने पर रिकाउंटिंग की मांग भी की.
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अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग: मिनी सचिवालय पहुंचे कांग्रेस जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुर्जर ने कहा, मतगणना के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी को विजय घोषित किया गया. बाद में कांग्रेस प्रत्याशी को 84 वोट से हारने की घोषणा कर दी. इस तरह की हेराफेरी करने पर फौजदारी का केस बनता है. पूरे मामले को लेकर प्रदेश नेतृत्व व अधिवक्ताओं से राय ले रहे हैं. गुर्जर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रत्याशी के 526 वोट को 326 वोट में बदल दिया गया. वहीं 99 वोटों को 299 वोट बनाकर भाजपा प्रत्याशी को विजय घोषित कर दिया. कांग्रेस ने पुनर्मतगणना एवं दोषी अधिकारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग की. कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिमा ने राजस्थान पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 के विभिन्न प्रावधानों का हवाला देते हुए निष्पक्ष जांच और पुनर्मतगणना की मांग की.
ऐतराज था तो तुरंत करते रिकाउंटिंग की मांग: जिला निर्वाचन अधिकारी अजय सिंह राठौड़ ने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताया. वे बोले, हर चरण के गणना पत्रों पर कांग्रेस एजेंट्स के दस्तखत हैं. कोई आपत्ति थी तो प्रत्याशी को तुरंत रिकाउंटिंग की मांग करनी चाहिए थी. निर्वाचन विभाग ने पूर्णतया पारदर्शिता के साथ चुनावी प्रक्रिया संपन्न कराई है. प्रदर्शन के दौरान खानपुर विधायक सुरेश गुर्जर, पीसीसी सदस्य शैलेंद्र यादव, सिद्दीक गौरी आदि मौजूद थे.
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