कांग्रेस ने किया सुकमा नगर पालिका परिषद पर प्रदर्शन, जिला प्रशासन को सौंपा डिप्टी सीएम के नाम ज्ञापन

कांग्रेस ने किया सुकमा नगर पालिका परिषद पर प्रदर्शन, जिला प्रशासन को सौंपा डिप्टी सीएम अरुण साव के नाम ज्ञापन
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 15, 2025 at 8:38 PM IST
सुकमा: विधानसभा चुनाव में अभी 3 साल की देरी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभी से अपना धरना प्रदर्शन जिला प्रशासन के खिलाफ तेज कर दिया है. इसी कड़ी में सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में नगर पालिका परिषद पहुंचे और घेराव कर अपना विरोध जताया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि नगर पालिका प्रशासन अपनी मनमानी से काम कर रहा है. कांग्रेस का ये भी आरोप था कि नगर पालिका प्रशासन की कार्यप्रणाली से लोग खासे परेशान हैं. नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के रोकने के लिए पुलिस ने नगर पालिका परिषद के आगे बैरिकेडिंग कर रखी थी. कार्यकर्ता बार बार बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश प्रदर्शन के दौरान करते रहे. प्रदर्शन के अंत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन डिप्टी सीएम अरुण साव के नाम प्रशासन को सौंपा.
नगर पालिका परिषद पर प्रदर्शन
कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन में बताया कि नगर पालिका परिषद सुकमा द्वारा दिनांक 14 नवंबर 2025 को समाचार पत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी. निविदा प्रकाशन के बाद कई ठेकेदारों ने नियमानुसार निविदा फार्म खरीदने के लिए नगर पालिका परिषद में आवेदन किया, लेकिन आरोप है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा बिना किसी स्पष्ट कारण के निविदा फार्म देने से इनकार कर दिया गया. शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि अधिकांश ठेकेदारों को निविदा फार्म नहीं दिए गए, जबकि कुछ चुनिंदा और चहेते ठेकेदारों को ही फार्म दिया गया. शिकायत करने वालों का ये भी कहना है कि यह प्रक्रिया शासन द्वारा निर्धारित नियमों, निविदा प्रक्रिया की पारदर्शिता और समान अवसर के सिद्धांतों का खुला उल्लंघन है. इससे न केवल प्रतिस्पर्धा प्रभावित हुई है, बल्कि पूरी निविदा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर ही गंभीर प्रश्नचिह्न लग गया है.
इस तरह की अनियमितताओं से शासन और नगरीय प्रशासन विभाग की छवि धूमिल हो रही है. यदि समय रहते इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो आम नागरिकों और ठेकेदारों के बीच प्रशासन के प्रति अविश्वास और अधिक गहरा हो सकता है: आयशा हुसैन, नेता प्रतिपक्ष, नपा
कांग्रेस का आरोप
कांग्रेस प्रवक्ता मोहम्मद हुसैन ने कहा, मंत्री अरूण साव से मांग की गई है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी संबंधित निविदाओं को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए. साथ ही पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए. कांग्रेसियों ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नए सिरे से नियमों के अनुसार निविदाएं आमंत्रित करने की भी मांग भी रखी.
