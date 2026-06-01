ETV Bharat / state

बूंदी कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस का प्रदर्शन, लाखेरी की 110 साल पुरानी एसीसी सीमेंट फैक्ट्री फिर चालू करने की मांग, एक माह की मोहलत दी...

बूंदी कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते कांग्रेस कार्यकर्ता ( ETV Bharat Bundi )