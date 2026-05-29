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वायरल ऑडियो पर गरमाई राजनीति: कांग्रेस ने प्रदर्शन कर मांगा मंत्री दक का इस्तीफा

कांग्रेस के पूर्व विधायक ने कहा कि सार्वजनिक रूप से आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करना किसी मंत्री के पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है.

Congress workers protesting against Minister Dak
मंत्री दक के​ खिलाफ प्रदर्शन करते कांग्रेस कार्यकर्ता (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 29, 2026 at 3:35 PM IST

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चित्तौड़गढ़: जिले के बड़ीसादड़ी विधानसभा क्षेत्र से विधायक एवं सहकारिता मंत्री गौतम दक का कथित वायरल ऑडियो चर्चाओं में है. पुलिस के साथ अभद्रता का कथित ऑडियो वायरल होने व मंत्री के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज होने के बाद शुक्रवार को पूर्व विधायक सुरेंद्रसिंह जाड़ावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया और मंत्री दक के इस्तीफे की मांग की.

प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने कहा कि प्रदेश की सहकारिता मंत्री गौतम दक के डूंगला थाने में पुलिस अधिकारियों–कर्मचारियों के लिए कथित रूप से तीन मिनट में 17 बार अभद्र शब्दों का प्रयोग करना बेहद निंदनीय व अशोभनीय है. उन्होंने कहा कि यदि मंत्री को डूंगला थाने में किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की शिकायत थी, तो उन्हें इसकी सूचना जिला पुलिस अधीक्षक को देनी चाहिए थी, जिससे निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जा सके. इसके बजाय सार्वजनिक रूप से आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करना किसी मंत्री के पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है.

क्या बोले पूर्व विधायक कांग्रेस विधायक, देखें वीडियो (ETV Bharat Chittorgarh)

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जाड़ावत ने कहा कि यदि मंत्री अपनी विधानसभा क्षेत्र की पुलिस व्यवस्था को लेकर असंतुष्ट हैं और समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तो वे अपने विभाग और प्रदेश में भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण कैसे स्थापित करेंगे. पूर्व विधायक ने चित्तौड़गढ़ के निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या का नाम लेते हुए कहा कि हाल ही में परिवहन विभाग के निरीक्षक सुशील उपाध्याय के साथ कथित रूप से अभद्र व्यवहार और धमकी देने का मामला भी सामने आया था. उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है. जाड़ावत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सहकारिता मंत्री गौतम दक से तत्काल इस्तीफा लेने की मांग करते हुए कहा कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए.

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आवाज मंत्री की ही प्रतीत हो रही: वायरल ऑडियो को लेकर मंत्री गौतम दक की ओर से इसे एआई तकनीक से एडिट किया हुआ बताए जाने पर जाड़ावत ने कहा कि उनकी जानकारी में वायरल ऑडियो में सुनाई देने वाली आवाज मंत्री की ही प्रतीत होती है. उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग करते हुए कहा कि जांच के बाद सच्चाई स्वतः सामने आ जाएगी.

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CONGRESS PROTEST AGAINST MINISTER

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