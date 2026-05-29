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वायरल ऑडियो पर गरमाई राजनीति: कांग्रेस ने प्रदर्शन कर मांगा मंत्री दक का इस्तीफा

मंत्री दक के​ खिलाफ प्रदर्शन करते कांग्रेस कार्यकर्ता ( ETV Bharat Chittorgarh )