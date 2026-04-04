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कालाढूंगी में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, सीएम धामी का पुतला फूंका, कार्यक्रम कैंसिल होने पर पॉलिटिक्स तेज

कांग्रेस नेताओं ने कहा जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा. समस्याओं को लेकर कांग्रेस मुखर रहेगी.

KALADHUNGI CONGRESS PROTEST
कालाढूंगी में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 4, 2026 at 12:54 PM IST

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रामनगर: कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर सियासी माहौल गरमा गया. कार्यक्रम से पहले ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए मुख्यमंत्री का पुतला फूंका. उन्होंने क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया.

कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नीरज तिवारी ने बताया कि पार्टी द्वारा पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का विरोध दर्ज कराने की बात कही गई थी. उन्होंने कहा तय कार्यक्रम के तहत मौके पर पहुंचे. क्षेत्र की समस्याओं को उठाया. तिवारी का दावा है कि विरोध की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया.

उन्होंने क्षेत्र की तीन प्रमुख समस्याओं—स्वास्थ्य, चिकित्सा सेवाएं और प्राधिकरण से जुड़े मुद्दों—को गंभीर बताते हुए कहा कि इनका प्रभाव सीधे आम जनता पर पड़ रहा है. तिवारी के अनुसार, कांग्रेस ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराया और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे.

वहीं, जिला पंचायत सदस्य ने भी क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं पर चिंता जताई. उनका कहना है कि इन मुद्दों को कई बार प्रशासन और संबंधित विभागों के सामने उठाया गया, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो हालात और गंभीर हो सकते हैं.

इधर, कांग्रेस नेता पीयूष बिष्ट ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि मुख्यमंत्री कालाढूंगी के गैबुआ क्षेत्र में आज एक निजी विद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं. इसी के मद्देनजर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध की रणनीति बनाई थी. हालांकि, कार्यक्रम रद्द होने के बाद काले झंडे दिखाने का निर्णय वापस ले लिया गया. सांकेतिक रूप से मुख्यमंत्री पुतला दहन कर विरोध जताया गया. उन्होंने प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में प्राथमिक विद्यालय बंद हुए हैं. सरकारी अस्पतालों की हालत भी चिंताजनक बनी हुई है.

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