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पेयजल किल्लत को लेकर कांग्रेस का मटकी फोड़ प्रदर्शन, आरोप, '72 से 90 घंटे में आ रहा है पानी'

कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर 48 घंटे में पेयजल सप्लाई सुनिश्चित नहीं की गई, तो शहर जिला कांग्रेस कमेटी उग्र आंदोलन करेगी.

Congress workers Matki Phod protest
मटकी फोड़ प्रदर्शन करते कांग्रेस कार्यकर्ता (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 9, 2026 at 4:41 PM IST

3 Min Read
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अजमेर: भीषण गर्मी में पेयजल की किल्लत लोगों की परेशानी का कारण बनी हुई है. इस मुद्दे पर कांग्रेस ने मटकी फोड़ प्रदर्शन किया. जल भवन पर प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता मटके और वाद्य यंत्र लेकर पहुंचे. उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों को 72 से 90 घंटों में जलापूर्ति की जा रही है. अजमेर में 48 घंटे में पेयजल सप्लाई निश्चित नहीं की गई तो शहर जिला कांग्रेस कमेटी का अगला आंदोलन उग्र होगा.

पूर्व विधायक एवं शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ राजकुमार जयपाल ने कहा कि बीसलपुर डैम में पर्याप्त पानी होने के बावजूद भी अजमेर को प्यासा रखा जा रहा है. अजमेर जलदाय विभाग में चीफ इंजीनियर का पद 2 साल से खाली है. अन्य अफसर जलापूर्ति को लेकर गंभीर नहीं हैं. 72 से 90 घंटे में जलापूर्ति हो रही है. भीषण गर्मी में पेयजल किल्लत से जनता त्राहि त्राहि कर रही है. डॉ जयपाल ने कहा कि जल्द ही अजमेर में 48 घंटे में पेयजल सप्लाई निश्चित नहीं की गई, तो शहर जिला कांग्रेस कमेटी का अगला आंदोलन उग्र होगा.

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अजमेर दक्षिण से कांग्रेस प्रत्याशी रही द्रौपदी कोली ने कहा कि पेयजल किल्लत की समस्या को लेकर कांग्रेसियों ने हल्ला बोल मटका फोड़ प्रदर्शन किया है. कांग्रेस कार्यकर्ता खाली मटकियां इसलिए अपने साथ लेकर आए हैं कि यह जलदाय विभाग के अधिकारियों को दिखाया जा सके कि लोगों के घरों में पानी के बर्तन खाली हैं. उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में लोगों को पीने का पानी तो दूर, स्नान के लिए भी पानी नहीं मिल पा रहा है. अधिकारी पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं करते हैं, तो कांग्रेस आगामी दिनों में उग्र आंदोलन करेगी.

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नगर निगम के पूर्व प्रतिपक्ष नेता नौरत गुर्जर ने बताया कि शहर के कई हिस्सों में चार दिन तक पानी नहीं आता है. प्रदर्शन में उस क्षेत्र की महिलाएं भी शामिल है, जहां 4 दिन में पानी आ रहा है. मई माह निकल गया है, जून का आधा महीना भी निकल गया है. गुर्जर ने आरोप लगाया कि जलदाय विभाग के चीफ इंजीनियर कार्यालय से 1 किलोमीटर के दायरे में भी चार दिनों में पेयजल की सप्लाई हो रही है. जल आपूर्ति में सुधार नहीं किया गया तो किसी अधिकारी को चैन से नहीं बैठने देंगे. कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आंदोलन करेगी. उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने भी अजमेर में पेयजल किल्लत को लेकर नाराजगी जताई थी. पेयजल किल्लत से हर कोई परेशान है.

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