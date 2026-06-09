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पेयजल किल्लत को लेकर कांग्रेस का मटकी फोड़ प्रदर्शन, आरोप, '72 से 90 घंटे में आ रहा है पानी'

मटकी फोड़ प्रदर्शन करते कांग्रेस कार्यकर्ता ( ETV Bharat Ajmer )