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दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर कांग्रेस का 'मटका फोड़' प्रदर्शन, देवेंद्र यादव ने रेखा सरकार को घेरा

बुराड़ी में दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय के बाहर 'मटका फोड़' विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासियों के साथ शामिल होते हुए, देवेंद्र यादव ने कहा कि रेखा गुप्ता सरकार गरीबों के खिलाफ है. वे गरीबों पर तरह-तरह की मुसीबतें डालकर उन्हें दिल्ली से बाहर निकालना चाहते हैं, जैसे उनके घरों को तोड़ना, इस भीषण गर्मी और लू के दौरान उन्हें पीने का पानी के लिए तरसना, बार-बार बिजली कटौती व गंदगी जैसी स्थितियां पैदा करना. उन्होंने कहा कि ऐसी मुश्किलें शहर में गरीबों के अस्तित्व पर संकट पैदा कर उन्हें राजधानी छोड़ने के लिए मजबूर करती हैं, जो भाजपा के राजनीतिक एजेंडे का ही हिस्सा है.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत के विरोध में, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के सभी ब्लॉकों में 'मटका फोड़' प्रदर्शन किए. इस अवसर पर देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) और भाजपा की रेखा गुप्ता सरकार पानी की कमी के संकट को हल करने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रही हैं. देवेंद्र यादव ने खुद बुराड़ी सहित कई ब्लॉकों में 'मटका फोड़' प्रदर्शनों में हिस्सा लिया.

देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने गरीबों को सिर पर छत दी, ताकि वे सम्मान के साथ रह सकें और अपनी आजीविका कमा सकें. जब दिल्ली में 15 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, तब उन्हें कभी पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ा.

कांग्रेस का बुराड़ी सहित कई ब्लॉकों में 'मटका फोड़' प्रदर्शन (ETV Bharat)

देवेन्द्र यादव ने ये भी कहा कि कांग्रेस ने झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को पक्के और अच्छी तरह से बने फ्लैट देने के लिए वहीं पर (इन-सीटू) फ्लैट बनाने की शुरुआत की और अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया, ताकि गरीब लोग सम्मान और गरिमा के साथ रह सकें. लेकिन पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार और मौजूदा भाजपा सरकार ने कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए फ्लैट गरीबों को आवंटित करने की कभी परवाह नहीं की. उन्होंने गरीबों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर निकालने की योजनाएं बनाकर उनकी मजबूरी पर राजनीति की.

दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर कांग्रेस का 'मटका फोड़' प्रदर्शन (ETV Bharat)

देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता पानी की कमी के खिलाफ विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे और रेखा गुप्ता सरकार पर दबाव डालेंगे कि वे उन इलाकों में पीने के पानी की आपूर्ति के लिए तुरंत इंतजाम करें जहां गरीब लोग रहते हैं. इन इलाकों में जानबूझकर डीजेबी पाइपलाइनों से पानी की आपूर्ति नहीं की गई है क्योंकि ट्रिपल इंजन भाजपा सरकार, भाजपा-शासित पड़ोसी राज्यों को दिल्ली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और पानी छोड़ने के लिए मनाने में नाकाम रही है. मटका फोड़ विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वालों में देवेंद्र यादव के अलावा जिला अध्यक्ष मंगेश त्यागी, नरेंद्र सोनी, नारायण दत्त, प्रदीप राणा, श्याम सिसौदिया, राजन पांडे, खेम चंद सैनी, विनय त्यागी, अनिल बंसीवाल, अमित डेडा, विनोद कुमार और मुकेश पाल प्रमुख थे.

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