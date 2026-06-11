ETV Bharat / state

अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ डूंगरपुर में कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन, रैली के बाद एसई ऑफिस में घुसने का प्रयास

रैली अस्पताल रोड से होते हुए जिला अस्पताल के पास एसई ऑफिस गेट पहुंची. पुलिस ने मेन गेट पर पहले ही बैरिकेडिंग कर रखी थी. जहां प्रदर्शनकारियों को रोक लिया, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी नारेबाजी करते हुए बैरिकेडिंग हटाकर परिसर में घुस गए. इसके बाद पोर्च में ही नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार और बिजली कटौती को लेकर जमकर नारेबाजी की.

अघोषित बिजली कटौती व बिजली से जुड़ी अन्य समस्याओं के खिलाफ कांग्रेस की ओर से गुरुवार को विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया था. कांग्रेस के कार्यकर्ता और लोग कांग्रेस कार्यालय पर एकत्रित हुए. हाथों में कांग्रेस के झंडों के साथ ही बल्ब, ट्यूबलाइट लेकर नारेबाजी करते हुए रैली में शामिल हुए. विधायक और जिलाध्यक्ष गणेश घोघरा, पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा, महामंत्री नारायण पंड्या के साथ हजारों कार्यकर्ता और पदाधिकारी रैली के रूप में रवाना हुए.

इस बीच पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का-मुक्की हुई. करीब घंटेभर तक प्रदर्शन के बाद विधायक कुछ कार्यकर्ताओं के साथ ऑफिस में गए और एसई से वार्ता की. इसके बाद एसई ने बिजली सप्लाई में आ रही परेशानी का जल्द समाधान करने का भरोसा दिया. इसके बाद धरना हटाया.

डूंगरपुर: जिले में बिजली की अघोषित कटौती के खिलाफ कांग्रेस ने गुरुवार को उग्र प्रदर्शन किया. कांग्रेस विधायक और जिलाध्यक्ष गणेश घोघरा के नेतृत्व में महिलाएं और कांग्रेस कार्यकर्ता रैली के रूप में बिजली निगम के एसई ऑफिस पहुंचे. कांग्रेस विधायक और कार्यकर्ताओं ने जबरन ऑफिस में घुसने का प्रयास किया तो गेट पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने रोक लिया.

पढ़ें: अघोषित बिजली कटौती से आक्रोश, ग्रामीणों ने डिस्कॉम कार्यालय का किया घेराव

अवैध वसूली के लगाए आरोप: डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक गणेश घोघरा ने बिजली कटौती को लेकर सरकार और अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए. विधायक ने कहा कि शहर हो या गांव मुश्किल से 4 घंटे बिजली मिल रही है. अधिकारी मनमर्जी से बिजली काट देते हैं. पावर हाउस, एईएन ऑफिस में शिकायत करने पर कोई सुनता तक नहीं है. रात को सोते ही बिजली बंद हो जाती है. सुबह उठते हैं, तब कुछ देर के लिए बिजली आती है, लेकिन फिर बंद हो जाती है.

ऐसे में हर कोई परेशान है. विधायक ने बिजली निगम के अधिकारियों पर कमीशनखोरी और अवैध वसूली के भी आरोप लगाए. विधायक ने कहा कि निगम के एईएन और जेईएन फील्ड में नहीं रहते हैं. ऑफिस में कभी नहीं मिलते हैं. ठेकेदार भी अवैध वसूली कर अधिकारियों को दे रहे हैं और गांव की जनता परेशान हो रही है. बिजली नहीं आती है और बिल पूरे आ रहे हैं. इसे लेकर आक्रोश जताया.

ऑफिस में घुसने का प्रयास, पुलिस के साथ धक्का-मुक्की: धरने के बाद कांग्रेस विधायक और प्रदर्शनकारी निगम के एसई को बाहर बुलाने की मांग करने लगे, लेकिन एसई बाहर नहीं आए. ऐसे में विधायक के साथ कार्यकर्ता उठकर अंदर जाने का प्रयास करने लगे. गेट पर ही तैनात प्रोबेशनर डीएसपी पारस चौधरी, कोतवाली सीआई अजय सिंह राव, सदर सीआई शैलेन्द्र सिंह समेत पुलिसकर्मियों ने रोक लिया.

एसई से वार्ता करते विधायक घोघरा (ETV Bharat Dungarpur)

विधायक और कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए जबरन घुसने लगे. इस पर कुछ देर धक्का-मुक्की हुई. उग्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस समझाइश के प्रयास करती रही. इसके बाद एसई ने विधायक और कुछ कार्यकर्ताओं को अंदर बुलाया. विधायक और एसई वी.के. दोसी के बीच करीब 15 मिनट तक बिजली कटौती को लेकर वार्ता हुई. इस दौरान विधायक ने बिजली की समस्या बताई. विधायक ने एसई को लोगों के बीच आकर अपनी बात रखने के लिए कहा. इसके बाद एसई लोगों के बीच धरने पर पहुंचे और अगले दिनों में बिजली समस्या को दूर करने का भरोसा दिया. इसके बाद धरना खत्म हुआ.

एसई बोले- इस बार गर्मी में 22 परसेंट लोड बढ़ा, इससे फॉल्ट भी ज्यादा आए: एसई दोसी ने कहा कि डूंगरपुर जिले में 140 मेगावाट बिजली की डिमांड है. इसके मुकाबले केवल 110 मेगावाट ही प्रसारण के माध्यम से मिल रही है. 30 मेगावाट की कमी है. गर्मी की वजह से हर बार 10 परसेंट लोड बढ़ता है, लेकिन इस बार 22 परसेंट लोड बढ़ा है. जबकि आपूर्ति उतनी ही है. ऐसे में बिजली लाइन की ट्रिपिंग और फॉल्ट की समस्या बढ़ गई है. कई बार बड़ी लाइन को ठीक करने में घंटों लग जाते हैं. इसलिए पिछले महीने भर में समस्या आई है, लेकिन दरीबा से जल्द ही अतिरिक्त बिजली मिलने पर समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है.