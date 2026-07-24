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बूंदी में किसानों के लिए कांग्रेस का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट पर कड़ा पुलिस जाप्ता...गुंजल दहाड़े-काश्तकारों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं

डोटसरा, जूली और भंवर जितेंद्र सरीखे दिग्गज नेताओं के आने की घोषणा की गई, लेकिन ये नहीं आए.

Congress workers protesting in Bundi.
बूंदी में प्रदर्शन करते कांग्रेस कार्यकर्ता (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 24, 2026 at 6:52 PM IST

3 Min Read
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बूंदी: हाड़ौती के किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को बूंदी में कांग्रेस ने पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में शक्ति प्रदर्शन किया. किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट दिखी. कलेक्ट्रेट तक मार्च को रोकने को तीन स्तर की सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग, वाटर कैनन, वज्र वाहन, एसटीएफ, आरएसी और कोटा, बूंदी पुलिस के अतिरिक्त जवान तैनात किए गए. पुलिस ने कलेक्ट्रेट से करीब 100 मीटर पहले प्रदर्शनकारियों को रोक दिया. सरकार विरोधी नारों के बीच कुछ प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा घेरा पार करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित रखा. अतिरिक्त जिला कलेक्टर एचडी सिंह को किसानों की मांगों का ज्ञापन सौंपा गया.

पुरानी कृषि मंडी में सभा: प्रदर्शन से पहले पुरानी कृषि उपज मंडी में किसान सभा हुई. इसमें किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे. सभा के बाद किसान रैली के रूप में कलेक्ट्रेट रवाना हुए. तीन बत्ती चौराहे से कलेक्ट्रेट तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे. प्रदर्शनकारियों को रोकने को कई जगह बैरिकेडिंग थी. पुलिस ने सुरक्षा घेरा बना रखा था. कलेक्ट्रेट के निकट पहुंचते ही प्रदर्शनकारियों की पुलिस से तनातनी हुई. इस दौरान प्रहलाद गुंजल आगे आए और कार्यकर्ताओं से संयम बनाए रखने की अपील की. उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग की. पहले उपखंड अधिकारी लक्ष्मीनारायण मीणा पहुंचे, लेकिन गुंजल ने उन्हें ज्ञापन सौंपने से इनकार कर दिया और वरिष्ठ अधिकारी को बुलाने की बात कही. इसके बाद एडीएम एचडी सिंह मौके पर पहुंची, जिन्होंने किसानों की समस्याएं सुनीं और कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल से ज्ञापन लिया.

बूंदी में कांग्रेस का प्रदर्शन और ये बोले गुंजल (ETV Bharat Bundi)

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किसानों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं: इससे पहले सभा में पूर्व विधायक गुंजल ने कहा कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों से किसान और आमजन परेशान हैं. किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही. खाद-बीज महंगे हो गए. नहरों का पानी टेल तक नहीं पहुंचा. किसानों की लगातार अनदेखी हो रही है, जो अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मांगें नहीं मानी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा, खानपुर विधायक समेत अन्य कांग्रेस नेताओं ने भी संबोधित किया. उन्होंने बिजली कटौती, महंगी कृषि सामग्री और खाद की किल्लत तथा कालाबाजारी में रोक और सिंचाई व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई.

Police force during the demonstration
प्रदर्शन के दौरान पुलिस जाप्ता (ETV Bharat Bundi)

नहीं आए डोटासरा, जूली और भंवर जितेंद्र: इस प्रदर्शन में कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, एआईसीसी महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह और एआईसीसी सचिव धीरज गुर्जर की घोषणा की गई थी, लेकिन वे नहीं आए. पीसीसी सदस्य चमेश शर्मा ने बताया, देशभर में राजनीतिक कार्यक्रमों के कारण वरिष्ठ नेताओं को अचानक दिल्ली जाना पड़ा. उधर, कोटा रेंज के आईजी हरेंद्र कुमार महावर ने खुद सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए. पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा पूरे समय मौके पर रहे.

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