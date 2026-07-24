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बूंदी में किसानों के लिए कांग्रेस का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट पर कड़ा पुलिस जाप्ता...गुंजल दहाड़े-काश्तकारों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं

बूंदी: हाड़ौती के किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को बूंदी में कांग्रेस ने पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में शक्ति प्रदर्शन किया. किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट दिखी. कलेक्ट्रेट तक मार्च को रोकने को तीन स्तर की सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग, वाटर कैनन, वज्र वाहन, एसटीएफ, आरएसी और कोटा, बूंदी पुलिस के अतिरिक्त जवान तैनात किए गए. पुलिस ने कलेक्ट्रेट से करीब 100 मीटर पहले प्रदर्शनकारियों को रोक दिया. सरकार विरोधी नारों के बीच कुछ प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा घेरा पार करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित रखा. अतिरिक्त जिला कलेक्टर एचडी सिंह को किसानों की मांगों का ज्ञापन सौंपा गया.

पुरानी कृषि मंडी में सभा: प्रदर्शन से पहले पुरानी कृषि उपज मंडी में किसान सभा हुई. इसमें किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे. सभा के बाद किसान रैली के रूप में कलेक्ट्रेट रवाना हुए. तीन बत्ती चौराहे से कलेक्ट्रेट तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे. प्रदर्शनकारियों को रोकने को कई जगह बैरिकेडिंग थी. पुलिस ने सुरक्षा घेरा बना रखा था. कलेक्ट्रेट के निकट पहुंचते ही प्रदर्शनकारियों की पुलिस से तनातनी हुई. इस दौरान प्रहलाद गुंजल आगे आए और कार्यकर्ताओं से संयम बनाए रखने की अपील की. उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग की. पहले उपखंड अधिकारी लक्ष्मीनारायण मीणा पहुंचे, लेकिन गुंजल ने उन्हें ज्ञापन सौंपने से इनकार कर दिया और वरिष्ठ अधिकारी को बुलाने की बात कही. इसके बाद एडीएम एचडी सिंह मौके पर पहुंची, जिन्होंने किसानों की समस्याएं सुनीं और कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल से ज्ञापन लिया.