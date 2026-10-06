चंडीगढ़ में "वोट बचाओ, देश बचाओ" मार्च में गरजी कांग्रेस, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग
चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ में विरोध-प्रदर्शन किया.
Published : October 6, 2026 at 6:48 PM IST|
Updated : October 6, 2026 at 7:27 PM IST
चंडीगढ़ : मतदाता सूची और चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया. चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ के आह्वान के साथ मार्च निकाला. हाथों में तिरंगा लेकर निकले प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयोग और केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
मार्च में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल : मार्च में कांग्रेस के पार्षदों, वरिष्ठ नेताओं, जिला और ब्लॉक पदाधिकारियों के अलावा महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, सेवादल और अन्य संगठनों के कार्यकर्ता शामिल हुए. इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों, समाजवादी पार्टी समेत अन्य दलों के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया. प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने डीसी कार्यालय के आसपास कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे.
बैरिकेडिंग कर मार्च को रोका : कार्यकर्ता डीसी कार्यालय की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन कार्यालय से कुछ दूरी पहले पुलिस ने बैरिकेडिंग कर मार्च को रोक दिया. इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता वहीं सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे और काफी देर तक नारेबाजी की.
चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल : प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए एच.एस. लक्की ने कहा कि लोकतंत्र केवल चुनाव कराने से सुरक्षित नहीं रहता, बल्कि इसके लिए निष्पक्ष मतदाता सूची और निष्पक्ष चुनाव आयोग भी जरूरी है. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.
एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल : लक्की ने एसआईआर प्रक्रिया का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि इसके कारण बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों से हटाए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं. उन्होंने दावा किया कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले होते हैं, वहां चुनाव से पहले एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की जाती है, जिससे मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि किसी नागरिक का वोट केवल मतदाता सूची में दर्ज एक नंबर नहीं, बल्कि लोकतंत्र में उसकी सबसे बड़ी ताकत है. यदि किसी पात्र नागरिक का नाम ही मतदाता सूची से गायब हो जाए तो चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है.
खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे : लक्की ने कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन मतदाताओं के अधिकारों के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे. उन्होंने बताया कि गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम एक ज्ञापन चंडीगढ़ के उपायुक्त के माध्यम से सौंपा जा रहा है. इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को तत्काल पद से हटाने और चुनाव आयोग की निष्पक्षता तथा संस्थागत विश्वसनीयता बहाल करने की मांग की गई है.
जब तक ज्ञानेश कुमार नहीं हटते, आंदोलन जारी रहेगा : लक्की ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने इसे किसी एक राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि मतदाताओं के वोट के अधिकार और लोकतंत्र की रक्षा का संघर्ष बताया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को केवल चंडीगढ़ तक सीमित नहीं रखेगी. लक्की के मुताबिक देशव्यापी आंदोलन को लेकर कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय इंदिरा भवन में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में भी चर्चा हुई है. उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का फैसला किया है.
अभियान को गांव तक ले जाया जाएगा : लक्की ने कहा कि आने वाले दिनों में अभियान को चंडीगढ़ के हर वार्ड, गांव और सेक्टर तक ले जाया जाएगा. कांग्रेस कार्यकर्ता लोगों को मतदाता सूची में पात्र नागरिकों के नाम सुनिश्चित कराने और वोट के अधिकार के प्रति जागरूक करेंगे. उन्होंने चंडीगढ़ के लोगों से भी आंदोलन से जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि यह मुद्दा किसी एक पार्टी से ज्यादा लोकतंत्र से जुड़ा है. उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को किसी सरकार या राजनीतिक दल के दबाव से मुक्त रहकर संविधान के प्रति जवाबदेह होना चाहिए.
भाजपा कार्यकर्ता की धुनाई : वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन में भाजपा कार्यकर्ता ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर टिप्पणी की जिससे कांग्रेस कार्यकर्ता गुस्से में आ गए और भाजपा कार्यकर्ता की अच्छी खासी धुनाई कर दी. आखिर भाजपा का कार्यकर्ता कांग्रेस के प्रदर्शन में क्यों शामिल हुआ, इस पर भी सवालिया निशान है. ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी का कार्यकर्ता वीडियो बना रहा था और कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे पकड़ लिया और वीडियो डिलीट करने के लिए कहा.
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