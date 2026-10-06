ETV Bharat / state

चंडीगढ़ में "वोट बचाओ, देश बचाओ" मार्च में गरजी कांग्रेस, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग

चंडीगढ़ में "वोट बचाओ, देश बचाओ" मार्च में गरजी कांग्रेस ( ETV Bharat )

चंडीगढ़ : मतदाता सूची और चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया. चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ के आह्वान के साथ मार्च निकाला. हाथों में तिरंगा लेकर निकले प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयोग और केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.