बढ़ते अपराध पर कांग्रेस का सरकार पर निशाना, जनता की सुरक्षा को लेकर उठाए सवाल
कांग्रेस ने राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर धामी सरकार को घेरा है. महिला और अल्पसंख्यक लोगों पर बढ़ते हमले पर सरकार से पूछे सवाल.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 15, 2026 at 8:11 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोटियाल ने सहसपुर क्षेत्र के अंतर्गत बैरागी वाला में हुई घटना पर गहरा दुख जताया है. मृतक विनोद कश्यप के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. साथ ही घायलों की शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है.
गोदियाल ने कहा कि, एक स्थानीय विवाद का हिंसक रूप लेकर हत्या और फिर तनावपूर्ण स्थिति में बदल जाना, राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है. अगर संबंधित पक्षों के बीच पहले से ही विवाद चल रहा था तो स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने समय रहते इस मामले में हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? आखिर ऐसी कौन सी चूक हुई थी जिस कारण स्थिति इतनी भयावह हो गई.
अपराधी की कोई जाति धर्म या राजनीतिक पहचान नहीं होती. हत्या में शामिल सभी दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित की जानी चाहिए और उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर कठोर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए. कांग्रेस कानून के शासन में विश्वास रखती है और किसी भी प्रकार के कार्रवाई संविधान और न्यायिक प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए ताकि दोषियों को सजा मिले और किसी निर्दोष व्यक्ति का नुकसान ना हो. न्याय का स्थान किसी प्रकार की प्रतिशोधात्मक राजनीति नहीं ले सकती.
-गणेश गोदियाल, अध्यक्ष, उत्तराखंड कांग्रेस-
गणेश गोदियाल ने कहा कि, प्रदेशवासियों से शांति संयम और भाईचारा बनाए रखने की अपील की है और कहां है कि उत्तराखंड की पहचान हमेशा सामाजिक सौहार्द आपसी विश्वास की रही है, लेकिन कुछ तत्व इस दुखद घटना को सांप्रदायिक या राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर सकते हैं. इससे समाज को सावधान रहने की जरूरत है.
पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि, राज्य में लगातार कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, जमीन विवादों से जुड़ी घटनाएं, संगठित आपराधिक गतिविधियों और अब बैरागी वाला में हुई घटना यह संकेत दे रही है कि राज्य सरकार जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने में गंभीरता नहीं दिखा रही है. उन्होंने राज्य सरकार से मांग उठाई कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए. दोषियों को जल्द से जल्द कानून के कटघरे में लाया जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं.
उधर, कांग्रेस के एक दल ने प्रदेश में अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक और महिला वर्ग पर अत्याचारों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने आज घंटाघर स्थित अंबेडकर पार्क में एक दिवसीय धरना दिया.
पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि, बीते 10 साल के भाजपा शासन काल में अनुसूचित जाति पिछड़ी जाति अल्पसंख्यक और महिला वर्ग पर अत्याचारों की बाढ़ आई हुई है और हालात इतने खराब हो गए हैं कि अराजक और उन्मादी तत्व अब संभाले नहीं संभल पा रहे हैं.
उन्होंने कहा कि, हाल ही में टिहरी जिले के प्रताप नगर में देवल गांव में घटित दलित वर्ग के केतन लाल के निर्मम हत्या होना दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि, दंगाई और उन्मादी किस्म के लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. जिसका नतीजा केतन लाल जैसे दबे कुचले लोगों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ रहा है.
धस्माना ने कहा कि, अंकिता भंडारी प्रकरण से लेकर देहरादून के आईएसबीटी में नाबालिग दिव्यांग के साथ दुराचार, हरिद्वार में अनुसूचित जाति की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और हत्या, राजधानी के व्यस्ततम पलटन बाजार में सुबह तड़के युवती का गला रेत कर हत्या जैसे जघन्य अपराधों में उत्तराखंड को महिला अपराधों के मामले में देश के हिमालयी राज्यों में पहले पायदान पर ला दिया है. उन्होंने कहा कि, कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी और महिला विरोधी सोच के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखेगी.
प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष मदन लाल ने कहा कि, आज पूरे राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के साथ अत्याचार की घटनाएं जिस प्रकार से बढ़ रही है, उससे पूरे प्रदेश में यह वर्ग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है.
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