पंचकूला में "पंचकमल" के बाहर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, हुड्डा बोले-भाजपा की झूठी राजनीति को लगा जोरदार झटका
हरियाणा के पंचकूला में कांग्रेस ने भाजपा प्रदेश कार्यालय पंचकमल के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है.
Published : December 17, 2025 at 8:59 PM IST
पंचकूला: नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया. इस फैसले को कांग्रेस ने अपनी बड़ी जीत करार देते हुए इसे सत्य की विजय बताया है. पार्टी नेताओं ने इसे भाजपा की राजनीतिक बदनीयत का पर्दाफाश करार दिया और केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाया. इसी मामले को लेकर हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस के विधायकों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बुधवार को पंचकूला स्थित भाजपा मुख्यालय का घेराव किया. यहां सभी कांग्रेसियों ने प्रदर्शन कर भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
मोदी सरकार की कथित साजिश की नाकामी बताया: कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि "अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि मामला निजी शिकायत पर आधारित है. मूल अपराध की एफआईआर दर्ज नहीं होने के कारण ईडी की शिकायत पर आगे कार्रवाई नहीं की जा सकती. इससे सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य कांग्रेस नेताओं को तत्काल राहत मिली है. उन्होंने इसे मोदी सरकार की कथित साजिश की नाकामी बताया है. राव नरेंद्र सिंह ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि "बिना नींव के झूठ की इमारत खड़ी करने की भाजपा की कोशिश नाकाम हुई है. उन्हाेंने कहा कि ना कोई लेनदेन हुआ ना ही मनी लांड्रिंग, कंपनी का ऋण हस्तांतरित करना किस अपराध की श्रेणी में आता है. उन्होंने कहा कि यह मामला राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित था. अदालत के फैसले ने साबित कर दिया कि असत्य पर सत्य की जीत निश्चित है, भले ही देर हो जाए".
"कांग्रेस की आवाज को दबाया नहीं जा सकता": पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "एजेंसी का दुरुपयोग कर कांग्रेस की आवाज को दबाया नहीं जा सकता. भले ही भाजपा की ये साजिश कांग्रेस को कमजोर करने की थी लेकिन जनता सब देख रही है. कांग्रेस पार्टी और मजबूत होकर उभरेगी. हुड्डा ने कहा कि इस फैसले से पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित हैं और कई जगहों पर भाजपा मुख्यालय के घेराव की योजना बनाई जा रही है. ये प्रदर्शन एजेंसियों के दुरुपयोग और लोकतंत्र पर हमले के खिलाफ होगा. उन्होंने इसे सत्य की जीत बताते हुए कहा कि भाजपा की संकीर्ण मानसिकता और षड्यंत्र पूरी तरह बेनकाब हो चुका है. राहुल गांधी एवं कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए ये लोग पूरी तरह परेशान हैं. नतीजतन तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे हैं. कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है. लेकिन अब लोकतंत्र को बचाने की इस बुलंद आवाज को रोका नहीं जा सकता."
प्रदर्शन में ये नेता-पदाधिकारी और अन्य रहे मौजूद: इस प्रदर्शन के दौरान हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राम किशन गुर्जर, विधायक मामन खान, राम करण काला, नरेश सेलवाल, राजबीर फर्टिया, बलराम डांगी, इंदुराज नरवाल और जस्सी पेटवाड़, पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी, मेवा सिंह, प्रदीप चौधरी, सुरेन्द्र पंवार और बलबीर बाल्मीकि, प्रदेश मीडिया प्रभारी संजीव भारद्वाज, जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजय चौहान, दुष्यंत चौहान, परविंदर सिंह परी, नरपाल गुर्जर, देवेंद्र सिंह, पराग गाबा, राजेश वैध, ऋषिपाल सिहाग, कुलदीप सिंह केडी, प्रदीप गुलिया, सतवीर झुकिया, सुभाष चंद्र,रमेश मालिक और बलजीत सिंह मक्कड, हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुधा भारद्वाज, हरियाणा युवा कांग्रेस अध्यक्ष निशित कटारिया, हरियाणा कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष पूनम चौहान, करनाल से पार्टी लोकसभा प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा, चांदवीर हुड्डा, मनवीर कौर गिल समेत सैकड़ो की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे.
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें - शीतकालीन सत्र के लिए कांग्रेस की रणनीति तैयार, हरियाणा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी पार्टी
ये भी पढ़ें - मानेसर जमीन घोटाले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हाईकोर्ट से झटका, बोले - "राजनीतिक साज़िश, मुझे कोर्ट पर पूरा भरोसा"
ये भी पढ़ें - राहुल गांधी के वोट चोरी के दावे पर हरियाणा के हर जिले में कांग्रेस का विरोध-प्रदर्शन, हुड्डा ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब