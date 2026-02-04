ETV Bharat / state

भीलवाड़ा में मनरेगा बचाओ संग्राम: पूर्व मंत्री जाट बोले- मनरेगा में बदलाव बर्दाश्त नहीं

भीलवाड़ा: 'मनरेगा बचाओ संग्राम' अभियान के तहत बुधवार को कलेक्ट्रेट के बाहर भीलवाड़ा जिला देहात कांग्रेस कमेटी की ओर से धरना दिया और राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. इस दौरान पूर्व मंत्री और भीलवाड़ा देहात कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामलाल जाट ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसका काम जाति धर्म के नाम से लोगों को लड़ा कर सरकार को बचाने का है, इसलिए जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं. जाट ने कहा कि विकसित भारत गारंटी फोर रोजगार और आजीविका मिशन कानून को सरकार को वापस लेना चाहिए, जिससे मनरेगा वापस मूल स्वरूप में बहाल हो सके.

जाट ने कहा कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में बदलाव कतई बर्दाश्त नहीं है. पहले काम करवाने का ग्राम पंचायत को अधिकार था, उसको खत्म कर दिया. पहले काम की गारंटी थी, उस गारंटी और पंचायत के अधिकार को खत्म कर दिया. मनरेगा पेट भरने के नाम नहीं थी, यह ग्रामीणों के पलायन रोकने के लिए योजना थी. अनपढ़ आदमी के पास मोबाइल नहीं था. राम जी का नाम लेने के बहाने गलत-गलत तरीके से इस योजना को खत्म किया जा रहा है.

