भीलवाड़ा में मनरेगा बचाओ संग्राम: पूर्व मंत्री जाट बोले- मनरेगा में बदलाव बर्दाश्त नहीं

पूर्व मंत्री रामलाल जाट ने भाजपा पर आरोप लगाया कि उसका काम जाति धर्म के नाम से लोगों को लड़ा कर सरकार बचाने का है.

Congress protest at Bhilwara
भीलवाड़ा में कांग्रेस के धरने पर पूर्व मंत्री जाट व अन्य नेता (ETV Bharat Bhilwara)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 4, 2026 at 5:51 PM IST

भीलवाड़ा: 'मनरेगा बचाओ संग्राम' अभियान के तहत बुधवार को कलेक्ट्रेट के बाहर भीलवाड़ा जिला देहात कांग्रेस कमेटी की ओर से धरना दिया और राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. इस दौरान पूर्व मंत्री और भीलवाड़ा देहात कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामलाल जाट ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसका काम जाति धर्म के नाम से लोगों को लड़ा कर सरकार को बचाने का है, इसलिए जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं. जाट ने कहा कि विकसित भारत गारंटी फोर रोजगार और आजीविका मिशन कानून को सरकार को वापस लेना चाहिए, जिससे मनरेगा वापस मूल स्वरूप में बहाल हो सके.

जाट ने कहा कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में बदलाव कतई बर्दाश्त नहीं है. पहले काम करवाने का ग्राम पंचायत को अधिकार था, उसको खत्म कर दिया. पहले काम की गारंटी थी, उस गारंटी और पंचायत के अधिकार को खत्म कर दिया. मनरेगा पेट भरने के नाम नहीं थी, यह ग्रामीणों के पलायन रोकने के लिए योजना थी. अनपढ़ आदमी के पास मोबाइल नहीं था. राम जी का नाम लेने के बहाने गलत-गलत तरीके से इस योजना को खत्म किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि यह धरना, प्रदर्शन और ज्ञापन देकर जिला प्रशासन को जगाने का काम किया जा रहा है. प्रशासनिक अधिकारी भारत सरकार और राजस्थान सरकार के नौकर नहीं, जनता के सेवक हैं. जनता की बात सरकार तक पहुंचे, ताकि सरकार समय रहते इस बदलाव को पहले की तरह मनरेगा के नाम परिवर्तन के साथ इसकी रेट, मजदूरी और गारंटी दे.

उन्होंने कहा कि इस योजना के बदलाव का कांग्रेस हमेशा विरोध करेगी. चुनाव के समय भाजपा ऐसे-ऐसे बदलाव कर लोगों को गुमराह करके सरकार को बचाने का काम करती है. भाजपा जनता से झूठे वादे करती है. इन्होंने वर्ष 2022 में कहा था कि किसानों की इनकम डबल कर देंगे. डीजल पेट्रोल सस्ता करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ. इस दौरान प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष हगामी लाल मेवाड़ा, पूर्व जिला अध्यक्ष कैलाश व्यास सहित जिले के वरिष्ठ कांग्रेस के राजनेता मौजूद रहे.

मनरेगा बचाओ संग्राम
EX MINISTER RAMLAL JAT
जिला देहात कांग्रेस कमेटी
CONGRESS PROTEST AT BHILWARA

