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हरियाणा में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांगा की

राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण ( ETV Bharat )

'कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है': उन्होंने कहा कि "PM आवास पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, सांसदों और कार्यकर्ताओं के साथ हुई कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है. प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया जाना लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है. इसी के विरोध में हरियाणा के सभी जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं."

राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने का कुरुक्षेत्र में विरोध (ETV Bharat)

हरियाणा के सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन: जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई कार्रवाई और उसके बाद कांग्रेस नेताओं पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में आज हरियाणा के सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया. इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र में भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय पहुंचकर उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा. हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र ने कहा कि "कांग्रेस देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य की लड़ाई लड़ रही है. नीट पेपर लीक जैसे मामलों ने छात्रों का भविष्य प्रभावित किया है और जब छात्र अपने अधिकारों की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, तब सरकार ने उनके साथ अन्याय किया."

कुरुक्षेत्र/करनालः दिल्ली में जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की ओर से बर्बर लाठीचार्ज और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हिरासत में लिए जाने का कांग्रेस की ओर से देश भर में विरोध-प्रदर्शन जारी है. इसी कड़ी में कांग्रेस की कुरुक्षेत्र में केंद्र सराकर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इसके बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय पहुंचकर उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा.

हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस राव नरेंद्र सिंह व अन्य (ETV Bharat)

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांगः कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति को सौंपे गए ज्ञापन में तीन प्रमुख मांगें रखी गई हैं. पहली, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें. दूसरी, संसद में नीट पेपर लीक मामले पर विस्तृत चर्चा कराई जाए. और तीसरी, छात्रों और कांग्रेस नेताओं पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जाएं.

ज्ञापन सौंपते कांग्रेस नेता (ETV Bharat)

'हर नागरिक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार': हरियाणा कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त ने कहा कि "देश का छात्र ही देश का भविष्य है, लेकिन लगातार पेपर लीक की घटनाओं से लाखों युवाओं के सपने टूट रहे हैं. लोकतंत्र में हर नागरिक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन छात्रों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है."

मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलनः संजय दत्त ने साफ कहा कि "जब तक छात्रों के हित में ठोस कार्रवाई नहीं होती, शिक्षा मंत्री जवाबदेही स्वीकार नहीं करते और छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए जाते, तब तक कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा."

कई प्रमुख नेता प्रदर्शन में थे शामिलः इस विरोध प्रदर्शन में थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा, रामकरण कला, जिला अध्यक्ष मेवा सिंह, पूर्व विधायक रामपाल माजरा समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे. सभी ने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर छात्रों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की.

करनाल में प्रदर्शन (ETV Bharat)

बलपूर्वक दबाया जा रहा है युवाओं की आवाज: करनाल में दिल्ली के जंतर-मंतर पर युवाओं के साथ हुए कथित लाठीचार्ज और राहुल गांधी सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में करनाल जिला कांग्रेस सड़कों पर उतर आई. जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले युवाओं की आवाज को बलपूर्वक दबाया जा रहा है. पार्टी ने इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की.

करनाल में कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV Bharat)

पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि "देश में ऐसा व्यवहार अंग्रेजों के शासनकाल में भी देखने को नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं और विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है. गोगी ने कहा कि राहुल गांधी ने अब अन्याय के खिलाफ एक व्यापक जनआंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया है और यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा, जब तक जनता को न्याय नहीं मिल जाता."