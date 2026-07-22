धौलपुर में कांग्रेस का हल्ला बोल: राहुल की गिरफ्तारी पर पीएम-शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन
कांग्रेस नेताओं ने नीट पेपरलीक मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की.
Published : July 22, 2026 at 3:40 PM IST
धौलपुर/ चाकसू: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में बुधवार को धौलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा और बसेड़ी विधायक संजय कुमार जाटव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे. यहां केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन किया गया. इसके बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक गिरफ्तारी भी दी. इधर, चाकसू में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया.
प्रदर्शन में विधायक रोहित बोहरा ने केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि नीट परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के कारण लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है. इस पूरे मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए. बसेड़ी विधायक संजय कुमार जाटव ने कहा कि नीट परीक्षा विवाद से देशभर के विद्यार्थी मानसिक तनाव में हैं और कई छात्रों ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है. सरकार को इस पूरे मामले की जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए.
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आंदोलन जारी रखने की चेतावनी: कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. बाद में विधायक रोहित बोहरा, विधायक संजय कुमार जाटव सहित कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक गिरफ्तारी दी. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब तक नीट परीक्षा मामले में जवाबदेही तय नहीं होती और केंद्र सरकार आवश्यक कदम नहीं उठाती, तब तक कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा. पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से जनता और छात्रों की आवाज उठाती रहेगी.
चाकसू में भी केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन: दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज और राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में बुधवार को चाकसू में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. अंबेडकर सर्किल पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की. पूर्व विधायक वेदप्रकाश सोलंकी ने कहा कि सरकार छात्रों की आवाज दबा रही है. पेपर लीक से युवाओं का भविष्य खराब हुआ है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर कार्रवाई लोकतंत्र के लिए खतरनाक है. उन्होंने कहा कि विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है. प्रदेश कांग्रेस सचिव कविता गुर्जर, पीसी सदस्य हरिनारायण चौधरी, ब्लॉक अध्यक्ष भरतलाल मीणा और नगर अध्यक्ष लल्लूलाल कुमावत ने भी लाठीचार्ज की निंदा की. नेताओं ने केंद्र से युवाओं के हित में कदम उठाने की मांग की. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए.