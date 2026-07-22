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धौलपुर में कांग्रेस का हल्ला बोल: राहुल की गिरफ्तारी पर पीएम-शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन

धौलपुर में प्रदर्शन करते कांग्रेस कार्यकर्ता ( ETV Bharat Dholpur )

धौलपुर/ चाकसू: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में बुधवार को धौलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा और बसेड़ी विधायक संजय कुमार जाटव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे. यहां केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन किया गया. इसके बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक गिरफ्तारी भी दी. इधर, चाकसू में भी कांग्रेस कार्य​कर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में विधायक रोहित बोहरा ने केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि नीट परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के कारण लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है. इस पूरे मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए. बसेड़ी विधायक संजय कुमार जाटव ने कहा कि नीट परीक्षा विवाद से देशभर के विद्यार्थी मानसिक तनाव में हैं और कई छात्रों ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है. सरकार को इस पूरे मामले की जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. धौलपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV Bharat Dholpur)