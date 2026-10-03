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Bihar MLC Election : तिरहुत शिक्षक सीट पर कांग्रेस प्रवक्ता ने निर्दलीय भरा नामांकन

मुजफ्फरपुर से कांग्रेस प्रवक्ता ने निर्दलीय नामांकन भरा ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर/पटना: बिहार विधान परिषद के तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी मुकाबला लगातार दिलचस्प होता जा रहा है. शनिवार को बिहार कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया. उनके मैदान में उतरने के बाद इस सीट पर उम्मीदवारों की संख्या बढ़ गई है.