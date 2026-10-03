Bihar MLC Election : तिरहुत शिक्षक सीट पर कांग्रेस प्रवक्ता ने निर्दलीय भरा नामांकन
विधान परिषद चुनाव में दिलचस्प हो रहा मुकाबला,तिरहुत सीट पर कांग्रेस प्रवक्ता ने निर्दलीय भरा नामांकन, पीके ने भी झोंकी ताकत. रिपोर्ट-विवेक कुमार/रंजीत कुमार
Published : October 3, 2026 at 7:49 PM IST
मुजफ्फरपुर/पटना: बिहार विधान परिषद के तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी मुकाबला लगातार दिलचस्प होता जा रहा है. शनिवार को बिहार कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया. उनके मैदान में उतरने के बाद इस सीट पर उम्मीदवारों की संख्या बढ़ गई है.
राजेश राठौड़ ने नामांकन के बाद कहा कि वे पिछले करीब 10 वर्षों से शिक्षकों की समस्याओं और उनकी मांगों को लेकर आवाज उठाते रहे हैं. उनके अनुसार, लंबे समय से शिक्षक उन्हें चुनाव मैदान में उतरने के लिए कह रहे थे. इसी को देखते हुए उन्होंने तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने का फैसला किया है.
महागठबंधन में दरार से इनकार
कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता के निर्दलीय चुनाव लड़ने को लेकर महागठबंधन के भीतर अलग-अलग दावेदारी की चर्चा भी शुरू हो गई है. हालांकि, राजेश राठौड़ ने इसे गठबंधन में दरार मानने से इनकार किया. उन्होंने कहा कि शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव सामान्य विधानसभा चुनाव से अलग होता है.
दल के नाम पर मतदान नहीं
राजेश राठौड़ ने कहा कि इस चुनाव में शिक्षक मतदाता किसी दल के नाम पर नहीं, बल्कि उम्मीदवार के काम, मुद्दों और शिक्षकों के हित में उसकी भूमिका को ध्यान में रखकर मतदान करते हैं. राठौड़ ने पिछले चुनाव के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पिछली बार तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में एनडीए का उम्मीदवार तीसरे और तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में चौथे स्थान पर रहा था. इससे पता चलता है कि इन सीटों पर केवल पार्टी के आधार पर चुनाव नहीं होता.
"इस चुनाव में शिक्षक मतदाता किसी दल के नाम पर नहीं, बल्कि उम्मीदवार के काम, मुद्दों और शिक्षकों के हित में उसकी भूमिका को ध्यान में रखकर मतदान करते हैं. पिछली बार तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में एनडीए का उम्मीदवार तीसरे और तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में चौथे स्थान पर रहा था. इससे पता चलता है कि इन सीटों पर केवल पार्टी के आधार पर चुनाव नहीं होता"- राजेश राठौड़, निर्दलीय प्रत्याशी
मैदान में कई प्रमुख चेहरे
तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा ने नरेंद्र प्रसाद सिंह को प्रत्याशी बनाया है. वहीं जनसुराज ने श्याम नंदन यादव को मैदान में उतारा है. वहीं, जनसुराज से अलग होकर भूषण झा भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं. निवर्तमान विधान पार्षद और सीपीआई से जुड़े संजय कुमार सिंह भी इस सीट से चुनाव मैदान में हैं और उनके 5 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने की सूचना है.
6 अक्टूबर तक नामांकन
गौरतलब है कि तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर है. 7 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 9 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे. तिरहुत शिक्षक सीट समेत बिहार की शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान होगा. मतगणना 27 अक्टूबर को निर्धारित है.
मैदान में जनसुराज के उम्मीदवार
वहीं दूसरी ओर पटना में प्रशांत किशोर विधान परिषद चुनाव में दो दो हाथ के लिए तैयारी कर चुके हैं. चुनाव के लिए जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं और मजबूत दावेदारी भी कर रहे हैं. पार्टी के एकमात्र विधान पार्षद अफाक अहमद के नामांकन में प्रशांत किशोर खुद शामिल हुए और मतदाताओं से समर्थन की अपील की.
सभी आठ सीटों पर उम्मीदवार
विधान परिषद चुनाव में प्रशांत किशोर ने सभी आठ सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं और उम्मीदवारों ने नामांकन का प्रचार दाखिल करना भी शुरू कर दिया है. सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान पार्षद अफाक अहमद ने नामांकन दाखिल कर दिया है.
पिछली बार भी निर्दलीय जीत
अफाक अहमद पिछली बार भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीते थे, लेकिन प्रशांत किशोर का समर्थन उन्हें हासिल हुआ था. इस बार अफाक प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवार हैं. पिछली बार सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद के उप-चुनाव में अफाक जन सुराज द्वारा समर्थित उम्मीदवार थे.
महागठबंधन प्रत्याशी को शिकस्त
प्रशांत किशोर ने अफाक अहमद की मदद की थी और वह चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे. अफाक ने महागठबंधन प्रत्याशी आनंद पुष्कर को 674 वोटों के अंतर से हराया था. इस चुनाव में अफाक अहमद को कुल 3,055 वोट मिले थे, जबकि आनंद पुष्कर को 2,381 वोट प्राप्त हुए थे.
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