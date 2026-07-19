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राहुल गांधी के कार्यक्रम को स्क्रिप्टेड बताने पर कांग्रेस का पलटवार, कहा-भाजपा खो चुकी संवेदनाएं

कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ( Photo-ETV Bharat )