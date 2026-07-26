नकटी पर सरकार घिरी, एक महीने बाद भी प्रभावितों को नहीं मिला न्याय, सरकार पर दबाव बढ़ाएगी कांग्रेस
रायपुर के नकटी गांव में बुलडोजर एक्शन पर कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरा है. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 26, 2026 at 8:32 PM IST
रायपुर: नकटी मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया कि घटना के करीब एक महीने बाद भी सरकार प्रभावित परिवारों को राहत और न्याय दिलाने में पूरी तरह विफल रही है. उन्होंने कहा कि बरसात में पीड़ित खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं, लेकिन सरकार मौन बनी हुई है.
एक महीने बाद भी सरकार नहीं ले सकी फैसला
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि नकटी प्रभावितों के मामले में सरकार पूरी तरह उदासीन बनी हुई है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रभावित ग्रामीण कलेक्ट्रेट से लेकर राज्यपाल और सरकार के मंत्रियों तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है. बैज ने कहा कि सरकार की चुप्पी से पीड़ितों में निराशा बढ़ रही है.
सरकार ने नकटी पर साधी चुप्पी
दीपक बैज ने कहा कि प्रभावितों ने लोकतांत्रिक तरीके से धरना-प्रदर्शन किया और कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पीड़ितों के साथ राज्यपाल से भी मिला. राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से चर्चा कर समाधान का भरोसा दिया था, लेकिन आज तक कोई नतीजा सामने नहीं आया. उन्होंने आरोप लगाया कि बरसात के बीच पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं और सरकार उनकी पीड़ा के प्रति संवेदनशील नहीं दिख रही है.
सरकार पर दबाव बढ़ाएगी कांग्रेस
कांग्रेस की बैठक में सरकार पर दबाव बनाने के लिए नई रणनीति तैयार की गई. पार्टी ने फैसला लिया है कि राज्यपाल को दोबारा ज्ञापन सौंपा जाएगा. पीड़ितों की ओर से कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस के विधि विभाग की पांच सदस्यीय टीम बनाई जाएगी. कांग्रेस ने मांग की है कि प्रभावित परिवारों को उसी स्थान पर मकान बनाकर दिए जाएं. तोड़फोड़ स्थल के आसपास की राजस्व ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किन प्रभावशाली लोगों के दबाव में गरीबों के घर तोड़े गए.