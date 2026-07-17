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राम मंदिर चढ़ावा विवाद: धमतरी में शैलेश नितिन त्रिवेदी ने बीजेपी को बताया कलयुगी कालनेमी, कवर्धा में भी निष्पक्ष जांच की मांग

चढ़ावे में कथित गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, नेताओं ने कहा- राम नाम का उपयोग कर बीजेपी ने सिर्फ राजनीति की

Ram Mandir Donation dispute
चढ़ावे में कथित गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 17, 2026 at 8:40 PM IST

3 Min Read
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धमतरी/कवर्धा: अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है. धमतरी में मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शैलेष नितिन त्रिवेदी ने भाजपा पर भगवान राम के नाम पर राजनीति करने और लोगों की धार्मिक आस्था के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया. उन्होंने भाजपा को "कलयुगी कालनेमी" तक करार दिया.

धमतरी में शैलेश नितिन त्रिवेदी ने बीजेपी को बताया कलयुगी कालनेमी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राम नाम का उपयोग कर बीजेपी ने राजनीति की

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि राम मंदिर आंदोलन के सहारे भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार ने करीब 30 वर्षों तक राजनीति की और सत्ता हासिल की. अब जब चढ़ावे में कथित गड़बड़ी का मामला सामने आया है, तब भाजपा इसके बचाव में तर्क दे रही है. त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस पर अक्सर भगवान राम को न मानने के आरोप लगाए जाते हैं, जबकि महात्मा गांधी की प्रार्थनाओं में "रघुपति राघव राजा राम" का भजन गाया जाता था. कांग्रेस ने कभी भगवान राम के नाम पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश नहीं की.

उन्होंने रामचरितमानस का उल्लेख करते हुए कहा कि गोस्वामी तुलसीदास ने कालनेमी के चरित्र के माध्यम से ऐसे लोगों का वर्णन किया था, जो भगवान के नाम का उपयोग छल और स्वार्थ के लिए करते हैं. त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि राम मंदिर चढ़ावा मामले में भी भगवान राम के नाम का उपयोग कर लोगों की आस्था के साथ धोखा किया गया है और ऐसे लोग कलयुगी कालनेमी हैं.

भगवान राम के प्रति हर व्यक्ति की आस्था है और छत्तीसगढ़ में तो भगवान राम को भांजा माना जाता है. राम मंदिर के लिए श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाया गया चढ़ावा और जुटाया गया चंदा राजनीतिक रूप से लूटा गया, यह केवल धन का मामला नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास से जुड़ा विषय है.- शैलेष नितिन त्रिवेदी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता

कवर्धा में भी निष्पक्ष जांच की मांग

कवर्धा में भी कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता आयोजित कर राम मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा और वित्तीय अनियमितताओं के मुद्दे पर भाजपा, आरएसएस और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया. कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि यह मामला करोड़ों रामभक्तों की आस्था से जुड़ा है और इसकी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.

कवर्धा में निष्पक्ष जांच की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो

कांग्रेस नेता सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि सभी प्रक्रियाएं पारदर्शी थीं तो ट्रस्ट के पदाधिकारियों के इस्तीफे क्यों हुए और स्वतंत्र जांच से परहेज क्यों किया जा रहा है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की. वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवीन जायसवाल ने कहा कि भगवान राम किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं, बल्कि देश की आस्था और संस्कृति के प्रतीक हैं. उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किया कि कथित अनियमितताओं पर प्रधानमंत्री की चुप्पी क्यों है और श्रद्धालुओं के चढ़ावे का पूरा हिसाब सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा.

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