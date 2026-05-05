ETV Bharat / state

उत्तराखंड में अग्निपथ योजना का विरोध, कुमाऊं पहुंची कांग्रेस की कांग्रेस हस्ताक्षर यात्रा

अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस हस्ताक्षर यात्रा का चौथा चरण चल रहा है. इसी कड़ी में आज यात्रा खटीमा पहुंची है.

SIGNATURE YATRA REACHES KUMAON
कुमाऊं पहुंची कांग्रेस की कांग्रेस हस्ताक्षर यात्रा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 5, 2026 at 6:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

खटीमा: उत्तराखंड पूर्व सैनिक विभाग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल राम रतन नेगी के नेतृत्व में सेना में अग्निवीर भर्ती के विरोध में हस्ताक्षर यात्रा चौथे चरण के पहले पड़ाव में खटीमा पहुंची. खटीमा कांग्रेस कार्यालय में यात्रा का स्वागत किया गया. कर्नल नेगी ने केंद्र सरकार से सैनिक प्रदेश के युवाओं के लिए भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली उक्त योजना को वापस लिए जाने की मांग की. साथ ही इस यात्रा के माध्यम से इसके विरोध में आमजन के बीच जाकर इसके नुकसान बताने एवं हस्ताक्षर अभियान चलाए जाने की बात कही.

उत्तराखंड पूर्व सैनिक विभाग के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कर्नल राम रतन नेगी के नेतृत्व में अग्निपथ योजना के विरोध में उत्तराखंड कांग्रेस की हस्ताक्षर यात्रा की चौथे चरण की एक टीम खटीमा कांग्रेस कार्यालय पहुंची. जिनके साथ प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल सिंह गड़िया, बलबीर पंवार एवं विचार मंच बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के आरपी ध्यानी भी उपस्थित रहे. यहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया.

इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कर्नल नेगी ने का खटीमा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया. कर्नल नेगी ने कहा कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई अग्निपथ योजना के विरोध में चलाया जा रहा है. इस योजना के लागू होने के बाद से ही कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा है. उन्होंने कहा अग्निवीर योजना युवाओं के भविष्य के साथ घातक, खिलवाड़ और अन्याय है.

चार वर्ष की अल्पकालिक सेवा के बाद अधिकांश युवाओं का भविष्य अनिश्चित हो जाता है. जिससे न केवल युवाओं में असुरक्षा की भावना बढ़ती है बल्कि स्थायी रोजगार के अवसर भी सीमित हो जाते हैं. उन्होंने कहा इस योजना से सेना की पारंपरिक मजबूती, अनुभव और दीर्घकालिक दक्षता पर भी प्रश्न खड़े होते हैं. कर्नल नेगी ने कहा यहां के युवाओं के लिए सेना केवल रोजगार का माध्यम नहीं, बल्कि परंपरा और सम्मान का प्रतीक रही है. अग्निवीर योजना इस परंपरा को कमजोर कर रही है. पहाड़ी क्षेत्रों में आर्थिक अस्थिरता और पलायन की समस्या को भी बढ़ा सकती है.

उन्होंने सरकार से मांग किया कि युवाओं और पूर्व सैनिकों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सेना में पुरानी भर्ती प्रक्रिया को पुनः बहाल किया जाए. इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक अग्निपथ योजना को वापस नहीं लिया जाता तब तक हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा.

पढे़ं- कुमाऊं में कांग्रेस की हस्ताक्षर रैली, अग्निपथ योजना का विरोध, जमकर हुई नारेबाजी

पढे़ं- अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस, यात्रा का दूसरा चरण शुरू, जानिये पूरा कार्यक्रम

TAGGED:

कांग्रेस हस्ताक्षर यात्रा
अग्निपथ योजना का विरोध
कुमाऊं पहुंची हस्ताक्षर यात्रा
SIGNATURE YATRA REACHES KUMAON
SIGNATURE YATRA REACHES KUMAON

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.