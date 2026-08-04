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पखांजूर में स्मार्ट मीटर और महंगी बिजली का विरोध, कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान

कांकेर: पखांजूर मरोड़ा साप्ताहिक बाजार में बांदे मंडल कांग्रेस कमेटी ने महंगी बिजली और स्मार्ट बिजली मीटर के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाया. बाजार पहुंचे बड़ी संख्या में लोगों से हस्ताक्षर करवाकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में बिजली की बढ़ती दरों और स्मार्ट मीटर लगाए जाने से आम उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है. उनका दावा है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है.

स्मार्ट मीटर और महंगी बिजली का विरोध (ETV Bharat Chhattisgarh)

बांदे मंडल कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा कि हस्ताक्षर अभियान के जरिए आम जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाई जा रही है. कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष सिद्धार्थ बड़ाई ने कहा कि लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने से बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी स्मार्ट मीटर हटाने की मांग करती है.

आम जनता पर बिल का बोझ बढ़ गया है. चार चार बार बिजली दर में बढ़ोतरी की गई है. हमारी मांग है कि स्मार्ट मीटर वापस लिया जाए. 2 अगस्त से लगातार लोगों को जागरूक करते हुए हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं. लोगों में बहुत आक्रोश है- सिद्धार्थ बड़ई, मंडल अध्यक्ष कांग्रेस

उग्र आंदोलन की चेतावनी

कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला वापस नहीं लिया और बिजली दरों में उपभोक्ताओं को राहत नहीं दी, तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा.