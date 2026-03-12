ETV Bharat / state

अफीम खेती पर कांग्रेस का हल्लाबोल, बीजेपी दफ्तर का घेराव, गृहमंत्री का मांगा इस्तीफा

कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए अत्यधिक बल प्रयोग किया. वहीं प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में नशे का कारोबार भाजपा के संरक्षण में फल-फूल रहा है और पार्टी से जुड़े नेता आरोपियों को बचाने में लगे हैं. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इस मामले में बीजेपी नेता विनायक ताम्रकर की भूमिका गंभीर बताई जा रही है, लेकिन उन्हें मुख्य आरोपी बनाने के बजाय सह-अभियुक्त बनाया गया है। उनका कहना है कि जिस व्यक्ति को केवल निलंबित किया गया है, उसे पार्टी से तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.

जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष तारिणी चंद्राकर के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता रत्नाबांधा रोड से बीजेपी के विवेकानंद गली नंबर-4 स्थित जिला कार्यालय की ओर कूच कर रहे थे.हालांकि पुलिस प्रशासन ने रास्ते में भारी बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया. इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तनावपूर्ण माहौल बन गया और कुछ देर के लिए धक्का-मुक्की की स्थिति भी उत्पन्न हो गई.

धमतरी जिले में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में भाजपा जिला कार्यालय का घेराव किया गया.इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ धक्का-मुक्की की स्थिति भी देखने को मिली.

धमतरी/दुर्ग/खैरागढ़/सरगुजा/कबीरधाम : छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती को लेकर कांग्रेस प्रदेश सरकार पर हमलावर है. गुरुवार को छत्तीसगढ़ के जिला मुख्यालयों में कांग्रेस ने बीजेपी के दफ्तर का घेराव किया.प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया.

जिला अध्यक्ष तारिणी चंद्राकर ने दावा किया कि दुर्ग जिले के समोदा गांव के एक फार्म हाउस में लगभग 10 एकड़ जमीन पर अफीम की खेती का खुलासा हुआ है और यह खेती बीजेपी से जुड़े एक नेता के संरक्षण में की जा रही थी. उन्होंने कहा कि सत्ता के संरक्षण के बिना इतनी बड़ी मात्रा में अफीम की खेती संभव नहीं है.

अफीम खेती पर कांग्रेस का हल्लाबोल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिस फार्म हाउस में अफीम की खेती पकड़ी गई है, उसका मालिक बीजेपी का सक्रिय पदाधिकारी है और पार्टी के कई कार्यक्रमों में उसकी भागीदारी रही है. सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं के साथ भी मौजूद हैं.जब से केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार आई है, तब से प्रदेश में नशे का कारोबार बढ़ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के संरक्षण में यह कारोबार चल रहा है -तारिणी चंद्राकर, जिलाध्यक्ष कांग्रेस

बीजेपी कार्यालय का घेराव करके प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांग्रेस की पूर्व सरकार ने सूखा नशे पर लगाई थी रोक

तारिणी चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हुक्का और सूखे नशे पर रोक लगाई थी, लेकिन अब यह फिर से बढ़ता नजर आ रहा है कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यदि युवाओं को नशे से नहीं बचाया गया तो समाज पर इसका गंभीर असर पड़ेगा. कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि इस मामले में सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में आंदोलन को और तेज किया जाएगा.



दुर्ग में भी कांग्रेस का प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के ग्राम समोदा में अवैध अफीम की खेती का मामला सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है. इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और महिला नेता शामिल हुईं.इस दौरान पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर और भिलाई जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.

दुर्ग में कांग्रेस ने घेरा बीजेपी दफ्तर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बीजेपी दफ्तर की बढ़ाई गई सुरक्षा

घेराव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने बीजेपी कार्यालय के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी. कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए आगे बढ़े और पहले लगाए गए बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे घुसने की कोशिश की. हालांकि पुलिस ने पहले से ही तीन लेयर में बड़े-बड़े बैरिकेड लगाए थे, जिसके कारण कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया गया. इस दौरान कुछ देर के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की धक्का-मुक्की भी देखने को मिली.

बीजेपी दफ्तर का घेराव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पूर्व गृहमंत्री के गंभीर आरोप

प्रदर्शन के दौरान पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला.उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब बीजेपी नेता शराबबंदी को लेकर बार-बार सवाल उठाते थे, लेकिन अब उनकी सरकार बनने के बाद शराबबंदी करने के बजाय जगह-जगह शराब दुकानों को बढ़ावा दिया जा रहा है.

छत्तीसगढ़ को हमेशा शांति का टापू कहा जाता रहा है, लेकिन अब यहां अफीम जैसी अवैध खेती पकड़ी जा रही है, जो बेहद चिंताजनक है. समोदा में पकड़ी गई अफीम की खेती में बीजेपी नेता विनायक ताम्रकार की भूमिका गंभीर है. इस मामले में शामिल सभी लोगों की गिरफ्तारी हो और पूरे नेटवर्क की जांच की जाए कि अफीम कहां और कैसे बेची जा रही थी- ताम्रध्वज साहू, पूर्व गृहमंत्री



वहीं एडीएम हेमंत राजपूत ने बताया कि कांग्रेस ने घेराव और प्रदर्शन किया है.जिसे देखते हुए पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. कार्यकर्ताओं ने एक बैरिकेडिंग तोड़ दी थी, लेकिन दूसरी लेयर के आगे उन्हें रोक दिया गया. उन्होंने कहा कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और किसी को किसी प्रकार की चोट नहीं आई. एसडीएम के मुताबिक कांग्रेस ने अफीम की खेती और गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया.



खैरागढ़ में कांग्रेस का प्रदर्शन

प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी ने साय सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. कार्यकर्ताओं ने पिपरिया स्थित बीजेपी कार्यालय का घेराव कर दुर्ग और बलरामपुर में हो रही अफीम की अवैध खेती के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. जिला अध्यक्ष कोमल साहू ने आरोप लगाया कि अफीम की खेती सरकारी संरक्षण में हो रही है, जिस पर कड़ी कार्रवाई न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा. वहीं शहर अध्यक्ष डॉ. अरुण भारद्वाज ने कहा कि सरकार बच्चों को नशा परोसने का काम कर रही है. साथ ही, कांग्रेस ने प्रदेश में व्याप्त रसोई गैस की किल्लत पर भी सरकार को घेरा और जल्द आपूर्ति सुचारू न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी.

खैरागढ़ में कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सरगुजा में गृहमंत्री का मांगा इस्तीफा

सरगुजा में भी कांग्रेस ने अफीम की खेती के खिलाफ प्रदर्शन किया. कांग्रेस के इस प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष बाल कृष्ण पाठक के नेतृत्व में सरगुजा प्रभारी एवं पूर्व मंत्री प्रेम साय सिंह और अमरजीत भगत भी शामिल हुए. पूर्व मंत्री प्रेम साय सिंह ने इस दौरान कहा कि आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बीजेपी कार्यालय का घेराव इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बनाया गया है, आज यहां के युवाओं और बेरोजगारों को नशे के गर्त में धकेला जा रहा है. दुर्ग से लेकर बलरामपुर तक अफीम की खेती पकड़ाई और ना जाने कहां- कहां हो रही होगी, ये सब गृह मंत्री के संरक्षण में हो रहा है, इसमें तो गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए.

सरगुजा में बीजेपी दफ्तर का घेराव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि आज प्रद्रेश में नशे का नया नया तरीका भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है, इतने सालों में हम लोग कभी नही सुने थे कि यहां अफीम की खेती होती है.लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए बड़े और प्रभावशाली नेता दुर्ग से लेकर बलरामपुर तक नशा का कारोबार चला रहे हैं, समाज को नशे में धकेलने का काम हो रहा है जो चिंता का विषय है. इसको हम होने नहीं देंगे, ये लोग पहले बोलते थे कि हम किसानों की आय दोगुना करेंगे, ऐसे नशे के कारोबार से करेंगे ये पता नहीं था.

कवर्धा में सरकार पर निष्क्रियता के आरोप

गुरुवार को कवर्धा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की. कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नवीन जायसवाल ने आरोप लगाए कि प्रदेश में भाजपा से जुड़े लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही है, लेकिन सरकार इस पूरे मामले में कार्रवाई करने के बजाय चुप्पी साधे हुए है. कांग्रेस का कहना है कि यह मामला कानून व्यवस्था और प्रशासनिक निष्क्रियता से जुड़ा है.कांग्रेस नेताओं ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी प्रदेशभर में आंदोलन तेज करेगी.

कबीरधाम में कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांग्रेस क्यों हो रही है हमलावर

आपको बता दें कि दुर्ग जिले के समोदा गांव और बलरामपुर में अवैध अफीम खेती के मामले को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने “सुशासन मतलब सूखा नशा आसन”, “प्रदेश में सूखा नशे का जाल, कानून व्यवस्था बदहाल”, “विष्णु के सुशासन में कहीं अवैध कब्जा तो कहीं अफीम का चस्का” और “विष्णुदेव साय जवाब दो” जैसे नारे लगाते हुए राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं.कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है, लेकिन सरकार इसे रोकने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है. इसी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की.

